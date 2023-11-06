Первые лица Грузии призывают международное сообщество отреагировать на инцидент в Кирбали

«Я глубоко возмущена смертельным выстрелом со стороны российских оккупационных сил в гражданина Грузии во время его незаконного задержания», - пишет в социальной сети президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По мнению президента, это грубая атака на грузинскую государственность.

«Это еще раз раскрывает истинную природу «братства одной веры». Я немедленно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бесстыдно нарушила все международные нормы», - написала Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выражает соболезнования семье гражданина Грузии, погибшего в результате обстрела представителями «российских оккупационных сил» при попытке его незаконного ареста.

«Тяжелейший факт произошел на оккупированной Россией территории возле села Кирбали Горийского муниципалитета - гражданин Грузии был убит в результате стрельбы из огнестрельного оружия представителем российских оккупационных сил при попытке его незаконного ареста. Случившееся еще раз подтверждает тяжелую обстановку с безопасностью на месте и говорит о тяжелых последствиях оккупации, с которыми, к сожалению, вместе с властями Грузии приходится сталкиваться и мирным гражданам.

Выражаю соболезнования членам семьи и родственникам погибшего в связи с этой тяжелейшей трагедией. Государство поддерживает их в эти трудные минуты. В связи с указанным инцидентом задействованы все соответствующие механизмы, проинформированы международные партнеры.

Ведется активная работа по скорейшему освобождению еще одного гражданина Грузии, незаконно задерживаемого оккупационными силами.

Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на случившееся, а также представителей оккупационного режима сотрудничать со всеми сторонами с целью выявления и наказания виновного», - говорится в заявлении премьер-министра.