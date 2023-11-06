Российские военные смертельно ранили гражданина Грузии при попытке задержания

У разделительной линии в селе Кирбали Горийского муниципалитета российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Информацию подтвердили в грузинской СГБ. Еще один гражданин Грузии задержан.

«6 ноября 2023 года в районе села Кирбали Горийского муниципалитета на оккупированной территории при попытке незаконного задержания местного жителя в результате выстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, а один гражданин был незаконно задержан. Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии», – сказано в сообщении СГБ.

Погибший – пожилой местный житель. Другие подробности пока не сообщаются.

Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава назвал произошедшее «катастрофой». Он говорит, что инцидент произошел у церкви Ломиса, расположенной недалеко от села Кирбали.

«Россияне убили мирного жителя», – говорит Кацарава.