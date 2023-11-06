Егор Кочиев: Произошел инцидент с применением оружия

Инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кирбали, в результате которого погиб гражданин Грузии, прокомментировал полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.

По его словам, в понедельник вечером на де-факто границе Южной Осетии с Грузией пройдет техническая встреча в рамках МПРИ, на которой будет обсуждаться данный вопрос.

«Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что произошел инцидент с применением оружия», - сказал Кочиев.

По его словам, по горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу по данному вопросу, передает информагентство «Рес».