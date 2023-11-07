Грузинский певец и актер погиб на российско-украинской границе

Грузинский певец и актер Звиад Абашидзе погиб на российской стороне границы РФ и Украины. По словам семьи, он оказывал помощь раненым, передает грузинское интернет-издание Netgazeti.

«Звиад какой-то период жил в Украине, у него есть супруга украинка и дети. В 2022 год он поехал в Россию. По информации семьи, [он поехал в РФ] по работе. Звиад был певцом. 4 ноября мы узнали о смерти Звиада.

По имеющимся данным, он находился на месте в качестве медика и оказывал помощь раненым, когда погиб на российско-украинской границе со стороны России.

Многие детали не уточнены, и семья пытается их выяснить. Несмотря на тяжесть темы, просьба не распространять дезинформацию. Просим, не усугублять очень тяжелую семейную трагедию», — сказано в заявлении, опубликованном от имени семьи певца.

Звиад Абашидзе стал известен много лет назад благодаря телепроекту «Школа Нуцы». Он также много лет играл в Телавском театре.