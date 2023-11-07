США осудили убийство гражданина Грузии российскими военными

В Вашингтоне осудили убийство гражданина Грузии Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами. С заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«США осуждают убийство Тамаза Гинтури, гражданина Грузии, российскими оккупационными силами в Грузии. Мы выражаем наши соболезнования. Эта смерть является ярким примером разрушений, вызванных продолжающейся оккупацией Россией суверенной территории Грузии и других мест», – сказано в заявлении.

6 ноября у разделительной линии близ села Кирбали в Гориийском муниципалитете российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии. Еще один гражданин Грузии задержан.

Погибший — 58-летний местный житель Тамаз Гинтури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года, брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от оппозиционного «Единого национального движения» Николоза Гинтури. Задержанный – 35-летний Леван Дотиашвили.

По словам лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава, инцидент произошел у церкви Ломиса, расположенной недалеко от Кирбали. Кацарава назвал произошедшее «катастрофой» и заявил, что «россияне убили мирного жителя».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабившили призвали мировое сообщество отреагировать на убийство Гинтури.

В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство и незаконное лишении свободы.

В селе Эргнети прошла техническая встреча, на которой обсудили инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кирбали.

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что двое грузинских граждан, находившиеся «в состоянии опьянения», нарушили де-факто границу на автомобиле, когда их обнаружил пограничный наряд. В Цхинвали говорят о «предупредительном выстреле в воздух» ради «пресечения противоправных действий», после чего огонь был открыт «по колесам их транспортного средства». Как в таком случае Гинтури получил смертельное ранение, в заявлении не указано.