Союз оружейников Абхазии представил свои работы в Центральном выставочном зале в Сухуме – это абхазские ножи, топоры, шашки и два воина античного времени в ламеллярных доспехах. Мастера рассказали о своей работе и поделились некоторыми секретами производства. В Центральном выставочном зале в Сухуме открылась вторая выставка Союза оружейников Абхазии «Х-НАПЫ» («Три руки»). Председатель Союза Темур Дзидзария пояснил, что в Нартском эпосе у кузнеца Айнара было три руки: одна – наковальня, другая – молот, а третья – клещи, отсюда и название экспозиции оружия, произведенного современными мастерами по древней технологии.

Темур Дзидзария сообщил, что Абхазский союз оружейников был создан в 2021 году, когда появились молодые мастера, которые начинали как любители холодного оружия, а потом стали осваивать технологию его производства. Цель союза – это обмен опытом, совместная работа, изучение абхазской оружейной культуры и оружейной культуры других народов. В основе производства холодного оружия лежат исторические, археологические и этнографические сведения.

Темур Дзидзария объяснил, какие материалы используют абхазские оружейники:

«Материалы те, что обычно используются для производства оружия. Это – сталь, булат, рукоятки, например, делают из рога буйвола, тура, используют разные породы дерева, кожу, кость, естественно, тоже. – У вас есть кузня? – Есть, ребята же куют эти ножи, они профессионально этим занимаются. Я работаю в кузне, со мной еще двое участников нашего Союза работают. Все начинается с кузни, там разогревается и куется металл, а дальше начинается процесс монтировки и сборки. Под функцию каждого предмета используются разные марки стали. Мы отливаем булат, на этой выставке уже есть предметы, отлитые из булатной стали. У нее такие характеристики, которые подходят для оружия. Дамасская сталь – это многослойная сталь, она получается, когда разные сорта стали свариваются кузнечным способом. Рисунок у этой стали может быть разным, ты можешь задать определенный рисунок – крученый дамаск, дикий дамаск, мозаичный дамаск. Здесь представлены абхазские ножи, это хозяйственные и бытовые ножи абхазов, которыми они всегда пользовались. И во время боевых действий их тоже использовали, но сейчас они используются в основном в быту. Здесь представлены также шашки, кинжалы. Представлены очень хорошие работы Батала Джапуа, это два воина – абазгский и апсильский. Впервые в Абхазии реконструированы и созданы ламеллярные доспехи, щит, пояс, сложный абхазский лук, меч, стрелы, шлем, все это сделано на основе археологических материалов. Это очень кропотливая, большая работа, не только технологическая, но еще и научная и исследовательская».

Художник Батал Джапуа давно увлекается военным снаряжением, он рассказал о том, что помогло ему осуществить реконструкцию облачения древнего абхазского воина:

«Меня всегда интересовал образ абхазского воина, какой он был в древности. Каким он был в XVIII и XIX веках мы знаем, это общекавказский тип. А то, что касается древности, у нас есть только археология и какие-то небольшие рисуночки, которые оставили итальянские миссионеры, это XVI век. Есть некоторые византийские зарисовки сражения абхазского царя Георгия с Василием Болгаробойцем, но это все довольно условные рисунки, они дают очень мало информации. А вот археология очень сильно помогла – археология Трапша и археология Воронова, раскопки Цебельдинского акрополя. Пользуясь этими материалами, благодаря нашему музею, который сохранил эти артефакты, я начал разрабатывать, как выглядит этот доспех. Слава богу, что в этих артефактах сохранились плечевые места, переход от грудной кирасы на плечевую подвязку. Пользуясь этим и аналогиями с ламеллярным доспехом, который существовал в то время в Византийской империи, я собрал такой доспех». По словам Батала Джапуа, специалистов удивили характерные выступающие крючки на пластинах, которые не встречаются в ламеллярных доспехах, и надо было понять, для чего они предназначены. В итоге специалисты пришли к выводу, что эти крючки препятствуют разрушению доспеха при ударе режущим оружием. Выступающие крючки защищают от повреждения шнуры, которыми сплетали доспех.

Батал Джапуа работал над двумя облачениями почти два года: «Самый сложный был этот синий доспех, когда я уже сумел понять, как его делать, сколько пластин надо, в какой последовательности, какие изгибы, на боках они более изогнутые, на груди более ровные, на плечах более изогнутые, то есть надо было повторить анатомию человека, изгибая пластины в разные стороны. – А кто делал эти пластины? – Я все делал, резал, ковал, а потом ребята говорят, у нас есть друзья, которые могут тебе нарезать. И они мне нарезали, но все равно пришлось много их еще обрабатывать. Представьте себе, там тысяча пластин, и надо было сверлить в каждой пластине восемь отверстий, каждую лудить, красить, очень много работы. Мы проверяли, рубили этот доспех топором, стреляли в него из лука, он очень надежный. – Батал, какая судьба ждет этих воинов? – Этот (синий) уходит в Апсны-парк, это этнопарк, он находится в селе Мгудзырхуа прямо по трассе. Там целый комплекс – жилища, ремесла, там стоят старинные абхазо-адыгские галеры. Это музей под открытым небом, и там готовится оружейная комната, в которой будут собраны самые яркие образцы оружия. А второй воин пока в работе, я его сейчас для себя делаю».

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа высоко оценил работу абхазских мастеров, с ними он связывает надежду на создание музея оружия: «Замечательный специалист Темур Дзидзария, я давно его знаю и любуюсь его работами. Они собрали вокруг себя специалистов из Абхазии, у каждого из них свой стиль. Они хороши тем, что их хорошо обучили. Я надеюсь на то, что они сделают музей абхазского оружия в Сухумской крепости, и мы будем любоваться их работами. У адыгов, у карачаевцев, у балкарцев, у дагестанцев, у грузин есть своя оружейная линия, чтобы восстановить абхазскую, им нужно было изучить этнографию, фольклор, понять, чем отличаются наши абхазские ножи. Там и орнаменты надо было изучить, и линии, абхазские ножи прямые, некоторые с горбинкой, то есть там всего очень много. Приходя посмотреть их работы, я каждый раз открываю для себя что-то новое». Выставку можно посетить до 10 ноября.