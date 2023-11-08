За последние неполные три года из МВД Грузии уволились 7332 сотрудника

С начала 2020 по 1 сентября 2023 года из МВД по собственному решению уволились 7332 сотрудника, такую информацию грузинской службе Радио Свобода предоставили в Министерстве внутренних дел. С соответствующим вопросом журналисты обратились в ведомство 4 октября и через месяц получили ответ на запрошенную информацию.

Между тем, в МВД сообщают, что за тот же период в ведомстве начали работать 9437 новых сотрудников (речь идет о представителях Генеральной инспекции, криминальной и патрульной полиции, служащих Департамента по особым делам, Служб пограничной полиции и по чрезвычайным ситуациям).

«Следует учитывать то, что в зависимости от масштабов министерства ротация сотрудников, отток и набор/наем новых кадров - это постоянный и закономерный процесс», - говорится в письме, в котором не уточняется, сколько человек покинули конкретные структуры и в какое время.

В разных подразделениях МВД работают около 40 тысяч человек. В последние годы систематически распространяется информация о проблеме оттока кадров из этого ведомства - часть бывших сотрудников правоохранительных органов эмигрирует.