Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X (бывший твиттер), что сегодня разговаривал по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Во время нашего разговора президент Саломе Зурабишвили поздравила украинцев, а я – дружественный грузинский народ с положительной оценкой Европейской комиссией усилий Украины и Грузии на пути в ЕС. Я выразил благодарность Грузии за направление своего представителя на недавнюю встречу «Формула мира» на Мальте. Также поднял вопрос о доступе гражданина Украины Михаила Саакашвили к соответствующему медицинскому лечению», – отметил Зеленский.

Напомним, что Еврокомиссия рекомендует Европейскому Совету предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, а с Украиной и Молдовой, получившими статус ранее, начать переговоры о вступлении.

