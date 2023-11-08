Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС. Но полемика о том, чья это заслуга, не стихает и сегодня. Оппоненты власти считают, что это достижение грузинского народа, и напоминает, что для перехода к новому этапу переговоров о вступлении в ЕС власти предъявлены новые требования. «Грузинская мечта» этот успех заносит в актив себе, Бидзине Иванишвили и грузинскому народу.

– Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата, но с пониманием того, что правительству необходимо провести ряд реформ, – на завершающих словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с облегчением вздохнула, вероятно, почти вся Грузия. Именно с упоминания о том, что в Грузии беспрецедентное количество сторонников евроинтеграции и начала она оглашение решения ее ведомства по Грузии. А перед этим она сообщила, что Украина и Молдова могут перейти к следующему этапу процесса вступления в ЕС:

– О Грузии: Еврокомиссия полностью поддерживает искренние европейское стремление подавляющего большинства граждан. Это должно быть учтено правительством.

В своей короткой речи Урсула фон дер Ляйен отметила, что власти должны начать сотрудничать с оппозицией, что по 12-ти рекомендациям некоторые шаги правительства Брюсселем оцениваются позитивно. В частности, отзыв законопроекта «О деолигархизации» из-за персонального подхода к вопросу, а также создание антикоррупционного бюро.

Более подробно о ключевых замечаниях говорится в обнародованном документе Еврокомиссии. Теперь Грузии предстоит вместо прошлогодних 12-ти рекомендаций выполнить новые девять. Но все основные тяжелые для власти вопросы перекочевали из прошлогодних заданий. Это и деполяризация, и деолигархизация, и новый вариант законопроекта, о котором пока ничего не знают ни в оппозиции, ни в профильных НПО. Это реформа судебной и избирательной систем, независимость госинститутов. А главное, – и это в гражданском секторе и оппозиции считают самым важным, – обязательство провести парламентские выборы в 2024-м максимально справедливо и прозрачно.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили одним из первых поздравил грузинский народ с решением Еврокомиссии. Он обещал продолжить работу с ЕС, заявил, что это решение правительство рассматривает как поощрение, на фоне прошлогодней, несправедливой, по его словам, оценки Брюсселя. Большую же часть своей речи премьер-министр посвятил заслугам своей команды в достижении этого результата. Он напомнил, что на этом пути им пришлось преодолевать и «саботаж внутренних и внешних врагов». Назвав сегодняшний день историческим, обозначив его как венец правления «Грузинской мечты», которая вывела страну на «европеизацию», Гарибашвили отметил и заслугу человека, которому должны быть благодарны не только в «Грузинской мечте», но во всей стране:

«Этого не было бы, не случилось бы, если бы Бидзина Иванишвили не совершил тот исторический перелом, вместе с его командой, «Грузинской мечтой», которая продолжает это большое, грузинское, национальное дело».

Упоминание премьером Иванишвили в оппозиции сочли очередным доказательством того, что и в будущем его теневое влияние на госструктуры не уменьшится. Несмотря на то, что европарламентарии еще в прошлом году уточнили для «Грузинской мечты»: деолигархизация – это «дебидзинизация». И сегодня восемь европарламентариев в совместном поздравительном заявлении отметили, что это заслуга грузинского народа, который многотысячными акциями поддержал евроинтеграцию, пресек принятие закона «Об иноагентах».

Победой грузинского народа назвал новость и лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Грузинский народ выиграл первый раунд у российского олигарха Бидзины Иванишвили. Несмотря на саботаж, благодаря непоколебимой воле народа и нежеланию Европы видеть Грузию губернией России, мы победили в первом раунде. Потому я хочу поздравить с этой победой над российским олигархом грузинский народ!»

Аплодировали грузинскому народу и в партии «Лело», у лидера которого Бадри Джапаридзе нашлись слова и для власти:

«В то же время я хочу выразить соболезнования «Грузинской мечте» из-за этого решения Еврокомиссии. Несмотря на их попытки саботажа, хоть они не выполнили большую часть рекомендаций, несмотря на попытки российских властей, грузинский народ получил заслуженно эту рекомендацию от Еврокомиссии».

Отдельно собрались общественники и представители НПО. На проспекте Руставели поэт Рати Амаглобели поздравил собравшихся и обозначил дальнейшую цель:

«С сегодняшнего дня до декабря, до окончательного решения, мы должны еще раз сообщить о твердой воле народа 27 странам ЕС, нашим верным и сильным европейским друзьям».

Разделила радость с грузинским народом и президент Саломе Зурабишвили. На своей странице в соцсети она пообещала:

«Как президент, как проевропейский лидер, больше, чем когда-либо, я продолжу выполнять свою роль, чтобы содействовать продолжению реформ, которые все еще необходимы», – написала Саломе Зурабишвили.

А уже вечером президент у дворца Орбелиани ждет всех, чтобы вместе отметить этот важный день. Из-за убийства российскими пограничниками на разделительной линии жителя села Кирбали Тамаза Гинтури, он пройдет без праздничного концерта.

Сегодня из-за смерти Гинтури большинство поздравлений со стороны западных партнеров начинались со слов соболезнования и обещаний не оставить Грузию в одиночестве против российской оккупации. В Грузии статус кандидата рассматривается и как защита от усиления российского влияния, дезинформации, антизападной риторики, к которой за год ожидания часто прибегали представители «Грузинской мечты».

Окончательное решение 27 стран-членов Евросоюза примут на основании рекомендации Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря.

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