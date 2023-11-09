«Наш голос – Европе» – на сайте президента Грузии начат сбор подписей

На сайте президента Грузии открыта кампания сбора подписей под обращением к лидерам стран ЕС. В нем содержится призыв утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Первой подпись поставила президент Грузии Саломе Зурабишвили 8 ноября вечером, на евромитинге у своей резиденции, передает агентство «Новости-Грузия».

«Мы призываем вас предоставить нашей стране статус кандидата в соответствии с давними чаяниями грузинской нации и непреклонной волей ее народа. Ничто не смогло изменить решимость грузинского народа, несмотря на тяжелые проблемы, ни война, ни оккупация. Нас уже давно связывает наше общее прошлое и наши общие ценности. Поэтому наше будущее с вами, в Европе. У этого будущего нет альтернативы!… Мы едины, подписывая эту петицию, независимо от различных политических пристрастий и взглядов», – сказано в обращении.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии. Окончательное решение 27 стран-членов Евросоюза примут на саммите 14-15 декабря.

Лидеры Грузии – президент и премьер – между тем отправились во Францию. Саломе Зурабишвили и Ираклий Гарибашвили примут участие в Парижском форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Зурабишвили не уточнила, согласован ли ее визит во Францию с правительством. Ранее европейские турне президента без разрешения правительства стали поводом для попытки ее импичмента со стороны правящей партии.

«Вольно или не вольно, мы сможем подать пример деполяризации», – сказала Зурабишвили, говоря о возможности своей встречи с Гарибашвили в Париже.

В администрации правительства сообщили, что Зурабишвили не обращалась к правительству для согласования визита в Париж.