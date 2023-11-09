«Грузинские радикалы распространяют информацию о пограничниках РФ» – Кокойты

Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты прокомментировал убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гинтури в окрестностях села Кирбали. Кокойты назвал Гинтури, принимавшего участие в войне 2008 года, «военным преступником». Грузию он называет «Тифлисской губернией».

«Как мы знаем, в руки тифлисских провокаторов попала личная информация сотрудников пограничной службы. Как и откуда к ним попала эта информация — тема для отдельного разговора, пусть это будет на совести тех, кто сегодня сотрудничает со спецслужбами вражеского государства и предает свой народ. <...> Грузинские радикалы распространяют в сети личную информацию о сотрудниках пограничной службы РФ, находящихся в Южной Осетии, а также личные данные членов их семей. Такими подлыми действиями нас не запугать. Пусть те, кто собирает и обнародует эти данные знают, что ни своих, ни российских пограничников, ни членов их семей мы в обиду не дадим», – отметил Кокойты.

Экс-лидер Южной Осетии предостерег от «необдуманных шагов» всех тех, кто «замышляет очередную провокацию для разжигания конфликтной ситуации на Южном Кавказе».

Ранее информация о российских пограничниках, которые служат в Южной Осетии, появилась в соцсетях. Кроме того, брат убитого Тамаза Гинтури рассказал, что убийцы его брата идентифицированы.

Тамаз Гинтури был убит 6 ноября, еще один гражданин Грузии, Леван Дотиашвили, был задержан российскими военными. Власти Грузии требуют освобождения Дотиашвили, а также выявления виновников смерти Гинтури и их наказания.