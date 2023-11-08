Сегодня прошла панихида по убитому российскими пограничниками Тамазу Гинтури. Односельчане Левана Дотиашвили угрожают акциями, если он в кратчайшие сроки не будет освобожден из российского плена. Сегодня оккупационные власти вернули автомобиль убитого, и по рассказам очевидцев, на лобовом стекле есть пулевые отверстия.

Сегодня семья Тамаза Гинтури принимала соболезнования. В селе мобилизована полиция. «Антиоккупационное движение» опубликовало кадры, согласно которым оккупанты передвигаются по хребту над Кирбали.

Сегодня на месте события побывал корреспондент Радио Свобода Гоги Апциаури. По его информации, оккупанты заявили о своих правах на часть местного кладбища и церковь Ломиса, которые местное население посещало веками. За церковью находится густой лес и нет других селений, поэтому заколоченная дверь церкви была расценена местными жителями как оскорбление, говорит журналист:

«Оккупационные силы появились там в феврале. В лесу неподалеку выставили пост, пометили кусты и деревья белыми ленточками. Но нет ни баннеров, ничего, что говорило бы о разделительной линии. Что касается версии российской стороны, что был непреднамеренный рикошет, она не выдерживает критики, так как осмотр автомобиля, который сегодня оккупанты передали грузинской полиции, свидетельствует о наличии пулевых отверстий в лобовом стекле. Сегодня в деревне говорят, что у церкви до инцидента был и местный Тамаз Папиташвили, который незадолго до стрельбы спустился в деревню. Надо отметить, что местные жители после войны поднимались к святыне, и никаких инцидентов не происходило. Подозревают, что была засада, после чего был открыт огонь».

Эту версию подтверждает брат убитого Гиви Гинтури:

«Мой брат не мог свыкнуться с этой несправедливостью, был участником войны, майором, наверняка они узнали машину, и из-за него устроили расправу. Как говорят очевидцы из нашего села, его уже мертвого извлекли из машины. Его застрелили специально. Как могли два безоружных человека напасть на взвод вооруженных людей, если вошли в церковь? Они подверглись нападению со стороны самих оккупантов».

Местные жители говорят, что защитят местный храм, возле которого произошло убийство, так как он всегда принадлежал селу.

«Дотиашвили купил у нас свечи и сигареты, потом они поехали к святыне. Почему мы должны жить в постоянном страхе? Если парня не выпустят, мы прибегнем к крайним мерам протеста. Безобразно себя ведут оккупанты, взяли и присвоили церковь, почему заколотили дверь? Так они все село захватят, если не принять меры. Мы не сдадим нашу святыню», – заявила в интервью СМИ продавец местного магазина.

Сегодня по поводу произошедшего звучали политические заявления. По словам депутата Романа Гоциридзе, парламентская оппозиция внесет в парламент проект специального постановления по вопросу убийства оккупантами Тамаза Гинтури в селе Кирбали.

«Постыдные заявления со стороны правительства только поощряют Россию на безнаказанные действия в отношении наших граждан. Любое жесткое заявление, обращение к международному сообществу – это небольшая, но одна из превентивных мер по недопущению подобных событий. Оппозиция готовит резолюцию, о которой вы скоро узнаете», – сообщил журналистам депутат.

Свою солидарность Грузии сегодня выразил еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархели. Он выразил поддержку территориальной целостности Грузии и обещал проявить посильное участие со стороны структур ЕС в расследовании трагического инцидента.

Напомним, 6 ноября в районе села Кирбали оккупанты убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похитили Левана Дотиашвили. В тот же день в Эргнети состоялось экстренное совещание. Как заявил представитель СГБ Ираклий Антадзе, главным требованием было немедленное возвращение похищенного Левана Дотиашвили и немедленное наказание виновных.

МВД начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения человека представителем российских оккупационных сил по статьям 109 и 143 УК – «умышленное убийство и незаконное лишение свободы».

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