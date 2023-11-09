К поискам «диверсионной группы» в Абхазии подключилась авиация

В Абхазии продолжаются поиски «диверсионной группы», сообщает информагентство «Апсны.Иахьа».
«После сообщений о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта Гулрыпшского района представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации», – заявил глава МВД самопровозглашенной республики Роберт Киут.
По его словам, всю ночь силовики вели поиски, прочесывали местность. Задействованы пешие отряды и авиация.
На месте, кроме главы МВД, находятся вице-президент Бадра Гунба, начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, председатель СГБ Темур Ахиба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия.
По словам главы МВД, «по имеющимся признакам следов диверсионной группы не обнаружено, поиски продолжаются».
Абхазский лидер Аслан Бжания находится в Москве. В его пресс-службе сегодня сообщили, что Бжания 7 ноября выехал с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где проведет рабочие встречи в администрации президента и правительстве РФ.
- 8 ноября о «заходе диверсионной группы из Грузии» написал телеграм-канал «Соловьев LIVE». «Цель — совершение теракта против сухумского аэропорта», – говорилось в сообщении. Публикация позже была удалена.
- Роберт Киут заявлял СМИ: «Местные охотники у села Азанта увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков, они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У этих людей также был коптер, который летал над местностью».
- В Тбилиси информацию абхазских источников не комментировали.
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