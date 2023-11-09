К поискам «диверсионной группы» в Абхазии подключилась авиация

В Абхазии продолжаются поиски «диверсионной группы», сообщает информагентство «Апсны.Иахьа».

«После сообщений о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта Гулрыпшского района представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации», – заявил глава МВД самопровозглашенной республики Роберт Киут.

По его словам, всю ночь силовики вели поиски, прочесывали местность. Задействованы пешие отряды и авиация.

На месте, кроме главы МВД, находятся вице-президент Бадра Гунба, начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, председатель СГБ Темур Ахиба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия.

По словам главы МВД, «по имеющимся признакам следов диверсионной группы не обнаружено, поиски продолжаются».

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