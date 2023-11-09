Проживающие в Тбилиси абхазские активисты выступили на форуме в Страсбурге

Проживающие в Тбилиси абхазские активисты приняли участие во «Всемирном форуме за демократию» в Страсбурге. Организатором мероприятия выступил Совет Европы.

Влогер Абхазского информационно-аналитического центра, этническая абхазка Милена Ажиба обратилась к участникам форума на абхазском языке. Она рассказала о влоге «Девушки из Абхазии», который был подготовлен вместе с вынужденной переселенкой из Абхазии Нино Папава и посвящен дружбе девушек и их поездке в Грузию.

«Я девушка, которая год назад приняла решение, в рамках моих возможностей, позаботиться о лучшем будущем моей страны и моего народа. Я девушка, которая из-за этого подвергается буллингу, мне пишут оскорбительные комментарии в социальных сетях, я девушка, которой угрожают и часто грозят смертью, и знаете почему?! Потому что я осмелилась сказать: пора положить конец конфликту. Пришло время жить дружно, забыть прошлые ошибки, проще говоря, простить их друг другу и найти пути к диалогу. Я абхазка и живу в Тбилиси – столице Грузии. Это неприемлемо для многих абхазов. Мне часто пишут, что я их предала. Совсем наоборот. Своими влогами я хочу познакомить всех с абхазским языком, традициями и культурой. Во всех своих выступлениях я говорю, что миру нет альтернативы, а война никогда не была решением проблемы ни в одном столетии», – рассказала Милена Ажиба во время выступления.

К участникам форума обратилась и Нино Папава.

«Милена — этническая абхазка, я — этническая грузинка, и вот уже 30 лет между нашими народами существует искусственный барьер, колючая проволока и блокпосты. Абхазия оккупирована. Однако мы, две молодые девушки, уже преодолели барьер. Нашими влогами мы покажем нашим народам – как мы похожи, как дружим, как преодолеваем трудности и, зачастую, даже ненависть, которую посеяла среди нас третья сила», – сказала она.



На «Всемирный форум за демократию» отправился и переехавший в Тбилиси блогер Даур Буава, против которого в Абхазии возбудили уголовное дело. На закрытых встречах абхазский активист рассказал о грузино-абхазских отношениях, российской пропаганде, современных подходах к разрешению конфликтов и будущих проектах молодежного движения «Амра».

«Россия всячески пытается помешать диалогу между братскими народами. Я возвращаюсь в Грузию с новыми идеями, мотивацией, интересными контактами. Я обратился к своим абхазским подписчикам через TikTok: двери Европы открыты для всех. Я выбираю демократию, прогресс, светлое будущее и призываю их сделать такой же выбор», – отметил он.