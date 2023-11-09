Российский активист Рафаил Шепелев предположительно арестован во Владикавказе, сообщают СМИ. Последние 2 года он проживал в Тбилиси, однако месяц назад направился на разделительную линию. О пропаже активиста запрещенной в России ультралевой и национал-анархической организации «Артподготовка» стало известно 12 октября. Тогда, представители сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел» обратились к фонду «Свободная Россия» на Южном Кавказе с просьбой помочь в выяснении местонахождения Шепелева. С представителем фонда Егором Куроптевым поговорил Серго Брегвадзе.



– Есть ли у вас информация о том, где в данный момент находится Рафаил Шепелев?



– Конкретно неизвестно. Мы знаем, что он в России, знаем, что он либо во Владикавказе, либо в своем родном регионе, потому что открыто дело по терроризму и это означает, что он будет находиться в своем родном регионе – это Свердловская область, Екатеринбург.



– В местных СМИ обсуждают две версии – согласно первой Рафаила задержали, по второй он добровольно решил сдаться российским властям…



– Что мы знаем от грузинской полиции, - это не мои предположения: у них есть доказательства того, что он сам поехал в Кирбали на такси, что его там видели местные жители, они видели как он поднимался к той самой церкви, ему говорили, что там небезопасно, он всё равно пошел и его забрали русские и увели. В России было открыто против него дело. Причем дело не по «незаконному пересечению границы», которое предъявляют гражданам Грузии. Сначала открыли административное дело по хулиганству – это в России всегда делают, чтобы дождаться открытия уголовного дела… Можно предположить, что если человек, который понимает, что в России есть риск его безопасности, едет в небезопасное место, его либо запугали, либо как-то обманули, либо еще как-то заманили.



– Вы говорили, что у МВД Грузии есть видеодоказательства того, что Шепелев отправляется к разделительной линии.



– Полиция сказала нам, что они есть, но мы их не видели. Говорят, что у них есть видеокадры того, как он ловит такси, что он был один, все материалы как он передвигался из Тбилиси в Кирбали.



– Вы общались с его родственниками?



– К нам обращались не его родственники, а наши коллеги, по поводу его родственников детальной информации у меня нет. Я знаю, что у него есть сын в России, больше я не знаю ничего. В Грузии, по-моему, он с сентября 2021 года. У него много знакомых здесь - и журналисты, и активисты. Он участвовал здесь в акциях протеста – такой, активный человек. Коллеги будут заниматься юридическим сопровождением его дела. Как только Шепелев будет в каком-то понятном месте, его навестят и узнают всю ситуацию.

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