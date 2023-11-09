МВД Грузии: российский активист добровольно пересек линию оккупации

По факту возможного исчезновения российского активиста Рафаила Шепелева в МВД Грузии начато расследование по статье 143 Уголовного кодекса – «незаконное лишение свободы».

В ведомстве говорят, что допрошены все лица, которые могли иметь информацию по данному вопросу.

«Были проверены записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что 12 октября гражданин Российской Федерации отправился из места своего проживания в Шида Картли, а именно в город Гори, откуда на такси доехал до села Кирбали. По информации опрошенных лиц, в том числе водителя такси и местных жителей, после выхода из автомобиля указанное лицо добровольно пересекло линию оккупации и направилось в глубь оккупированной территории», – сказано в заявлении.

Ранее о том, что активиста запрещенной в России ультралевой и национал-анархической организации «Артподготовка» Рафаила Шепелева, возможно, задержали российские военные в селе Кирбали, сообщил фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе.



По информации сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел», Шепелев пропал 12 октября, а 13 октября Советский районный суд Владикавказа признал активиста виновным в «мелком хулиганстве». В качестве наказания мужчину отправили под административный арест, а после освобождения поместили в СИЗО по обвинению в совершении преступления террористической направленности.