Задержанный на разделительной линии Леван Дотиашвили освобожден

Гражданин Грузии Леван Дотиашвили, незаконно задержанный российскими военными на линии де-факто грузино-югоосетинской границы, возле села Кирбали Горийского муниципалитета, освобожден из цхинвальского изолятора и находится на территории, подконтрольной центральному правительству. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии, передает SOVA.

«Вопрос немедленного и безоговорочного освобождения Левана Дотиашвили активно обсуждался 6 ноября на техническом совещании, состоявшемся в селе Эргенти Горийского муниципалитета, на котором присутствовали представители оккупированного Цхинвальского региона, российских оккупационных сил и миссия наблюдателей ЕС.

При коммуникации по вопросу освобождения незаконно задержанного интенсивно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, доступные центральному правительству. К переговорам активно привлекались международные партнеры.

Центральное правительство продолжает активно работать для привлечения к ответственности причастных к убийству Тамаза Гинтури. Также ведется работа по освобождению всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», - говорится в сообщении СГБ.