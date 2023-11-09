Задержанный на разделительной линии Леван Дотиашвили освобожден

Гражданин Грузии Леван Дотиашвили, незаконно задержанный российскими военными на линии де-факто грузино-югоосетинской границы, возле села Кирбали Горийского муниципалитета, освобожден из цхинвальского изолятора и находится на территории, подконтрольной центральному правительству. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии, передает SOVA.
«Вопрос немедленного и безоговорочного освобождения Левана Дотиашвили активно обсуждался 6 ноября на техническом совещании, состоявшемся в селе Эргенти Горийского муниципалитета, на котором присутствовали представители оккупированного Цхинвальского региона, российских оккупационных сил и миссия наблюдателей ЕС.
При коммуникации по вопросу освобождения незаконно задержанного интенсивно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, доступные центральному правительству. К переговорам активно привлекались международные партнеры.
Центральное правительство продолжает активно работать для привлечения к ответственности причастных к убийству Тамаза Гинтури. Также ведется работа по освобождению всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», - говорится в сообщении СГБ.
- 6 ноября в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета гражданин Грузии Тамаз Гинтури был убит, а Леван Дотиашвили задержан российскими военными.
- Власти Грузии заявляли, что государство задействовало все имеющиеся в наличии механизмы для освобождения Датиашвили, велись переговоры с цхинвальской стороной, в процессе принимали участие международные партнеры.
- Югоосетинское государственное телевидение ранее распространило кадры, на которых видно, как Тамаз Гинтури и Леван Дотиашвили выламывают двери и входят с топором в храм. Несколько месяцев назад российские пограничники заколотили двери церкви и ужесточили патрулирование на этом участке.
Форум