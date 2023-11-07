Российскими пограничниками был смертельно ранен житель Кибрали Тамаз Гинтури. Еще один житель села Леван Дотиашвили был задержан и помещен в цхинвальский изолятор. Представители грузинской власти сразу осудили случившееся и призвали международное сообщество способствовать в выявлении и наказании виновных. Тбилиси также требует от властей самопровозглашенной республики Южная Осетия немедленного освобождения гражданина Грузии Дотиашвили. Трагедия вызвала новую волну возмущения оппозиции политикой «Грузинской мечты» по отношению к России.

«Нет России! Наказать убийц!», «Народ Грузии против российского зла», – представители сразу нескольких общественных организаций и оппозиционных партий решили собраться сегодня вечером у здания парламента, чтобы осудить убийство российскими пограничниками у разделительной линии жителя села Кирбали Тамаза Гинтури. Это случилось накануне на неподконтрольной грузинским властям территории у церкви Ломиса. Туда Гинтури вместе с другими односельчанами, среди которых был и Леван Дотиашвили, направился, чтобы посетить могилу отца и зажечь свечи в церкви. Об этом и о том, что в Гинтури стреляли в спину, рассказал журналистам Юрий Дотиашвили. Его сын находился рядом с Гинтури, когда российские пограничники открыли огонь.

«Сами российские пограничники дали ему позвонить в службу спасения, 112. Мой сын сказал, что он хорошо себя чувствует, а Тамаз ранен, ему нужна помощь. А потом его забрали в Цхинвали. Они просто хотели зажечь свечи и помолиться. Конечно, мы все знаем, что туда нельзя переходить, но не всегда можем подчиняться. Несколько раз и мне приходилось в лес за скотом гнаться. Мы не знаем, где они (российские пограничники) прячутся», – жаловался Юрий Дотиашвили журналистам. Он опасается за жизнь своего сына, единственного «золотого свидетеля» в деле об убийстве Тамаза Гинтури. МВД Грузии возбудило дело по этой статье, а также по статье о «незаконном задержании».

Представители грузинской власти сразу после случившегося потребовали от де-факто властей Южной Осетии немедленного освобождения Дотиашвили, а также выявления виновников смерти Гинтури и их наказания. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня вновь повторил эти требования, еще раз напомнив о том, что Тбилиси рассчитывает на содействие и поддержку в этом вопросе международного сообщества:

«Вчерашнее убийство показало, насколько мир хрупок и требует осторожности. Те вызовы, которые мы имеем в виде оккупации, представляют собой каждодневную опасность. Потому так важно проведение разумной политики, чтобы у нас не было широкомасштабного конфликта в нашей стране».

Папуашвили оказался не единственным представителем власти, вставшим на защиту политики нераздражения России. Со вчерашнего дня и другие лидеры «Грузинской мечты» смерть Гинтури называют тяжелым наследием предательской политики прежних властей. Об этом говорил сегодня и вице-спикер Гия Вольский, напоминая об итогах августовской войны 2008 и политике Михаила Саакашвили.

«Убийство этого человека – результат преступления, которое совершил ваш вождь. Именно это и является преступлением, что тогда России дали возможность оккупации», – обратился Вольский к оппонентам из «Нацдвижения».

На что лидер фракции бывшей партии власти Тинатин Бокучава ответила:

«Разве это мир, когда нашему гражданину, идущему к могиле отца, российские оккупационные силы стреляют в спину и убивают? Единственный путь достичь мира и защищенности наших граждан на всей территории Грузии – это вхождение в НАТО и ЕС».

Риторика власти возмутила большинство оппозиционных партий. Депутаты из партии «За Грузию» потребовали введения визового режима для граждан России, а также пересмотра тесных экономических связей с Россией. Лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе счел неприемлемыми обвинения в адрес прежних властей в оккупации, напомнив историю, как Россия создавала Грузии территориальные проблемы в Абхазии и Южной Осетии с 90-х годов прошлого века:

«Кто оккупант? Чья вина, что территории Грузии оккупированы? Разве можно врага не называть врагом и обвинять свою страну, бывшую власть в оккупации страны?»

Возмущало оппонентов власти и то, что некоторые представители «Грузинской мечты» разделили мнение главы службы патриархии Грузии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе. Он, комментируя убийство Тамаза Гинтури, заявил, что российские оккупационные силы действовали в ответ на «провокации» со стороны населения – когда пару месяцев назад они установили флаг Грузии у храма Ломиса. После этого российские пограничники заколотили двери церкви и ужесточили патрулирование на этом участке. Джагмаидзе подчеркнул, что необходимо сделать выводы, чтобы «безрассудные действия» больше не приводили к жертвам.

В ответ президент Саломе Зурабишвили, осудив убийство Гинтури, написала в соцсети: «Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу «брата-единоверца», – намекнув на то, что ГПЦ продолжает отношения с Россией.

А уже сегодня Саломе Зурабишвили, заявив, что убийства и похищения граждан Грузии – вековая политика России, призвала всех собраться завтра вечером у дворца Орбелиани, чтобы вместе встретить и отметить решение Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. По словам Зурабишвили, из-за смерти Гинтури будет отменен запланированный концерт:

«Россия никогда не изменит нашу повестку дня. Как это было и раньше, Грузия никогда не меняла свой путь, и мы не изменим его – такова воля народа Грузии, это будет наш ответ на убийство Тамаза Гинтури, это будет наш ответ на все похищения, это будет нашим ответом на оккупацию территорий и на их очень тяжелую судьбу. Наш ответ в том, что мы войдем в Европу, и у нас будет то, что заслужила Грузия, – жизнь в европейской семье и мирное существование в ней», – подчеркнула Зурабишвили, а после направилась в село Кирбали, чтобы лично принести соболезнование семье погибшего.

Наказание виновных в его гибели, которое требуют в своих многочисленных заявлениях международные партнеры Грузии, выглядит маловероятным. Де-факто власти Южной Осетии дают противоречивую информацию. Утверждается, что пересекшие «незаконно границу» граждане Грузии были пьяными, что оказали сопротивление, но не объясняется, зачем стреляли в спину Гинтури, садившегося в свой автомобиль. В заявлении цхинвальского МИД не сказано о готовности расследовать это дело, вся ответственность возлагается на грузинские власти, «которые не хотят участвовать в демаркации и делимитации границы». Как было в случаях с убийствами Арчила Татунашвили в 2018-м и ранее Давида Башарули, в Цхинвали не считают обязательным наказывать людей, виновных в убийствах граждан Грузии. С учетом всего этого конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили считает убийство Гинтури доказательством краха политики грузинских властей в отношении России:

«Россия ясно и очень нахально проводит свою агрессивную политику и не собирается пересматривать ее. На фоне попыток умиротворения (грузинскими властями) России из Москвы никакие инструкции не идут в Цхинвали, чтобы смягчить напряженность на месте. У этих солдат, которые вчера совершили такое ужасное убийство, нет никаких других инструкций, кроме одной – убивать на месте. Вот в чем дело. Все эти попытки создать миф, что умиротворением можно смягчить, улучшить отношения России с Грузией, ни к чему не приводят. Поэтому грузинская власть должна изменить свою стратегию и ясно показать, что Россия агрессор и с ней невозможно вести какую-нибудь миротворческую политику».

По мнению Закареишвили, грузинская власть должна усиленно добиваться, чтобы Наблюдательная миссия ЕС превратилась в миротворческие силы:

«Чтобы создать у абхазов и осетин ощущение, что Грузия не думает о реванше, а хочет добиться мира с помощью ЕС, а не России, которая может только убивать, больше ни на что неспособна. Она это показала в Украине, а вчера – в Грузии».

Еще одним разумным направлением он считает вовлечение в процесс Турции как члена НАТО. Призывы представителя ГПЦ Андрия Джагмаидзе не провоцировать российских пограничников Закареишвили называет аморальными, хотя добавляет, что ни церковь, ни оппозиция, ни гражданское общество не могут повлиять на эти процессы, когда сама власть ведет такую политику.

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