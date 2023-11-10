Грузия вместо Армении: РФ упростит ввоз грузинского коньячного сырья

Ввоз в Россию коньячного дистиллята из Грузии могут упростить, чтобы избежать дефицита сырья для производства напитка. Об этом, как пишет издание «Известия», говорится в ответе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) в адрес российского Минфина.

В Минфине при этом сообщили, что сейчас вопрос упрощения ввоза дистиллята из Грузии обсуждается в правительстве.

В настоящее время грузинское сырье проходит более жесткий контроль по сравнению с продукцией из других стран. Так, ФТС оформляет каждую партию поставляемых в РФ коньячных дистиллятов только после проведения лабораторных исследований. Кроме того, их поставка в РФ возможна исключительно от производителей, прошедших проверку со стороны Роспотребнадзора.

Ранее упростить импорт коньячного дистиллята из Грузии для решения вопроса дефицита сырья попросил «Союзконьяк». Там считают, жесткий контроль на поставки из Грузии привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана. Инициативу поддержали в Росалкогольтабакконтроле.

«Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие как Армения), напрямую от производителя из Грузии, экономически выгоднее для получателя», — говорится в письме федеральной службы в Минфин.

Эксперты кроме того указывают на «недавнее осложнение отношений между Россией и Арменией», что могло стать причиной намерения ослабить контроль за поставками продукции из Грузии.

«До сих пор основным поставщиком коньячного дистиллята была Армения, но сейчас поставки сырья из республики в Россию сократились», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

В октябре сообщалось, что автоперевозчики, транспортирующие грузы из Армении в Россию, сталкиваются с проблемами на КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе. Российская сторона объясняла происходящее проверками качества поставляемого в РФ коньяка, говорит министр экономики Армении.