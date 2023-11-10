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Большинство населения Грузии считает основной проблемой безработицу – опрос

Тбилиси
Тбилиси

Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».

Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 20 октября по 6 ноября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатов составляет +/- 3%.

Хотите ли вы, чтобы «Грузинская мечта» осталась в большинстве или вы предпочитаете видеть новую партию в роли руководящей в парламенте?

  • Новая партия - 68%
  • «Грузинская мечта» - 32%

Какая проблема, по вашему мнению, является наиболее важной?

  • Безработица - 47%
  • Рост цен - 45%
  • Бедность - 43%
  • Оккупированные территории - 25%
  • Эмиграция - 19%
  • Образование - 18%
  • Незаконное употребление/распространение наркотиков - 15%
  • Здравоохранение - 13%
  • Миграция россиян в Грузию - 13%
  • Война в Украине - 8%
  • Европейская интеграция - 8%
  • Коррупция - 8%
  • Преступность - 7%
  • Проблемы охраны окружающей среды - 3%

Какова основная причина, по которой вы поддержали бы вступление в Евросоюз?

  • Для повышения безопасности страны - 47%
  • Для получения экономической выгоды - 30%
  • Для развития демократии - 14%
  • Для усиления европейской идентичности Грузии - 9%

Примете ли вы участие в парламентских выборах 2024 года?

  • Обязательно буду участвовать - 80%
  • Наверное, приму участие - 13%
  • Наверное, не буду участвовать - 3%
  • Точно не буду участвовать - 4%

Кроме того, 60% опрошенных заявили, что считают, что страна развивается в неправильном направлении.

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