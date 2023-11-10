Большинство населения Грузии считает основной проблемой безработицу – опрос

Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».

Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 20 октября по 6 ноября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатов составляет +/- 3%.

Хотите ли вы, чтобы «Грузинская мечта» осталась в большинстве или вы предпочитаете видеть новую партию в роли руководящей в парламенте?

Новая партия - 68%

«Грузинская мечта» - 32%

Какая проблема, по вашему мнению, является наиболее важной?

Безработица - 47%

Рост цен - 45%

Бедность - 43%

Оккупированные территории - 25%

Эмиграция - 19%

Образование - 18%

Незаконное употребление/распространение наркотиков - 15%

Здравоохранение - 13%

Миграция россиян в Грузию - 13%

Война в Украине - 8%

Европейская интеграция - 8%

Коррупция - 8%

Преступность - 7%

Проблемы охраны окружающей среды - 3%

Какова основная причина, по которой вы поддержали бы вступление в Евросоюз?

Для повышения безопасности страны - 47%

Для получения экономической выгоды - 30%

Для развития демократии - 14%

Для усиления европейской идентичности Грузии - 9%

Примете ли вы участие в парламентских выборах 2024 года?

Обязательно буду участвовать - 80%

Наверное, приму участие - 13%

Наверное, не буду участвовать - 3%

Точно не буду участвовать - 4%

Кроме того, 60% опрошенных заявили, что считают, что страна развивается в неправильном направлении.