Большинство населения Грузии считает основной проблемой безработицу – опрос

Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула».
Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 20 октября по 6 ноября. В масштабах всей страны опрошено было 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатов составляет +/- 3%.
Хотите ли вы, чтобы «Грузинская мечта» осталась в большинстве или вы предпочитаете видеть новую партию в роли руководящей в парламенте?
- Новая партия - 68%
- «Грузинская мечта» - 32%
Какая проблема, по вашему мнению, является наиболее важной?
- Безработица - 47%
- Рост цен - 45%
- Бедность - 43%
- Оккупированные территории - 25%
- Эмиграция - 19%
- Образование - 18%
- Незаконное употребление/распространение наркотиков - 15%
- Здравоохранение - 13%
- Миграция россиян в Грузию - 13%
- Война в Украине - 8%
- Европейская интеграция - 8%
- Коррупция - 8%
- Преступность - 7%
- Проблемы охраны окружающей среды - 3%
Какова основная причина, по которой вы поддержали бы вступление в Евросоюз?
- Для повышения безопасности страны - 47%
- Для получения экономической выгоды - 30%
- Для развития демократии - 14%
- Для усиления европейской идентичности Грузии - 9%
Примете ли вы участие в парламентских выборах 2024 года?
- Обязательно буду участвовать - 80%
- Наверное, приму участие - 13%
- Наверное, не буду участвовать - 3%
- Точно не буду участвовать - 4%
Кроме того, 60% опрошенных заявили, что считают, что страна развивается в неправильном направлении.
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