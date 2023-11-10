Самолет Red Wings, выполнявший рейс в Батуми, вернулся в Москву

Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполнявший сегодня, 10 ноября, рейс Москва–Батуми, вернулся в аэропорт Домодедово. Red Wings выполняла рейс на самолете Sukhoi Superjet, пишет издание Paper Kartuli.

Информация о том, что самолет вернулся в московский аэропорт, доступна и на портале Flightradar.

Телеграм-канал «Свой в Батуми» со ссылкой на стюардессу сообщает, что борт вернулся в аэропорт из-за того, что «отказал прибор, который помогает лететь через горы». На сайте аэропорта Батуми указано, что рейс задерживается на 4 часа.

Информацию о задержке подтверждает и компания TAV Georgia, управляющая батумским аэропортом.

Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», Red Wings расширяет географию полётов в города Грузии. C декабря число рейсов в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми достигнет 23-х в неделю. Запланированы полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Сочи.

В октябре, по информации российских СМИ, из-за поломки самолета Sukhoi Superjet 100 летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси.