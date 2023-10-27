Российская Red Wings планирует выполнять в Грузию 23 рейса в неделю

Российская авиакомпания Red Wings расширяет географию полётов в города Грузии. Согласно информации, опубликованной на сайте авиаперевозчика, с декабря число рейсов в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми достигнет 23-х в неделю. Запланированы полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Сочи.

Полный список рейсов Red Wings:

Москва–Батуми–Москва — три рейса в неделю;

Москва–Кутаиси–Москва — пять рейсов в неделю;

Санкт-Петербург–Кутаиси– Санкт-Петербург — один рейс в неделю (с 2 декабря);

Казань–Кутаиси–Казань — два рейса в неделю (с 3 декабря);

Екатеринбург–Кутаиси– Екатеринбург — два рейса в неделю (с 3 декабря);

Санкт-Петербург–Тбилиси– Санкт-Петербург — один рейс в неделю (с 18 ноября);

Казань–Тбилиси–Казань — два рейса в неделю (с 13 ноября);

Самара–Тбилиси–Самара — один рейс в неделю (с 16 ноября);

Екатеринбург–Тбилиси– Екатеринбург — два рейса в неделю (с 16 ноября);

Челябинск–Тбилиси–Челябинск — один рейс в неделю (с 15 ноября);

Сочи–Тбилиси–Сочи — три рейса в неделю.

Кроме Red Wings, рейсы в Грузию выполняет авиакомпания «Азимут»: Москва–Тбилиси–Москва (14 рейсов в неделю), Сочи–Тбилиси-Сочи (два рейса); Москва-Батуми-Москва (два рейса); Минеральные Воды–Тбилиси–Минеральные Воды (три рейса). Продолжает летать по маршруту Тбилиси–Москва–Тбилиси грузинская авиакомпания Georgian Airways (14 рейсов в неделю).

Таким образом, общее число прямых рейсов между Россией и Грузией в декабре может достигнуть 58 в неделю.

Грузинские власти о новых рейсах из России пока не сообщали. «Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Агентство гражданской авиации, но на момент публикации материала не получило его.