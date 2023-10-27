Российская Red Wings планирует выполнять в Грузию 23 рейса в неделю

Российская авиакомпания Red Wings расширяет географию полётов в города Грузии. Согласно информации, опубликованной на сайте авиаперевозчика, с декабря число рейсов в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми достигнет 23-х в неделю. Запланированы полеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Сочи.
Полный список рейсов Red Wings:
- Москва–Батуми–Москва — три рейса в неделю;
- Москва–Кутаиси–Москва — пять рейсов в неделю;
- Санкт-Петербург–Кутаиси– Санкт-Петербург — один рейс в неделю (с 2 декабря);
- Казань–Кутаиси–Казань — два рейса в неделю (с 3 декабря);
- Екатеринбург–Кутаиси– Екатеринбург — два рейса в неделю (с 3 декабря);
- Санкт-Петербург–Тбилиси– Санкт-Петербург — один рейс в неделю (с 18 ноября);
- Казань–Тбилиси–Казань — два рейса в неделю (с 13 ноября);
- Самара–Тбилиси–Самара — один рейс в неделю (с 16 ноября);
- Екатеринбург–Тбилиси– Екатеринбург — два рейса в неделю (с 16 ноября);
- Челябинск–Тбилиси–Челябинск — один рейс в неделю (с 15 ноября);
- Сочи–Тбилиси–Сочи — три рейса в неделю.
Кроме Red Wings, рейсы в Грузию выполняет авиакомпания «Азимут»: Москва–Тбилиси–Москва (14 рейсов в неделю), Сочи–Тбилиси-Сочи (два рейса); Москва-Батуми-Москва (два рейса); Минеральные Воды–Тбилиси–Минеральные Воды (три рейса). Продолжает летать по маршруту Тбилиси–Москва–Тбилиси грузинская авиакомпания Georgian Airways (14 рейсов в неделю).
Таким образом, общее число прямых рейсов между Россией и Грузией в декабре может достигнуть 58 в неделю.
Грузинские власти о новых рейсах из России пока не сообщали. «Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Агентство гражданской авиации, но на момент публикации материала не получило его.
- В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.
- Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС. В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, которые обслуживают российские компании.
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