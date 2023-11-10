В ОБСЕ призывают парламент Грузии не принимать «палаточный закон»

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ призывает парламент Грузии отказаться от окончательного принятия законопроекта.

БДИПЧ подготовил срочный доклад о планируемых изменениях в закон «О собраниях и манифестациях» на основании обращения Народного защитника:

«В некоторых случаях конкретная форма и вид протеста, например, временные палаточные городки, могут носить символическое значение, неотделимое от послания. Положения, касающиеся формы собрания, не должны препятствовать эффективному распространению послания».

Ограничения, принимаемые парламентом, должны соответствовать требованиям закона, а также нормам установленным международным правом, говорится в сообщении ОБСЕ/БДИПЧ.

«Неясно, почему существующая правовая база считается недостаточной, если она уже содержит положения о полномочиях полиции в случаях искусственного перекрытия дороги, а также касающиеся подозрительных взрывных устройств… Наложение самого строгого административного наказания (административный арест на 15 суток со штрафом и конфискацией) за возведение временных сооружений оценивается как непропорциональное», — говорится в заявлении.