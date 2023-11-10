В парламенте Южной Осетии рассматривают инициативу об ужесточении наказания за незаконное распространение наркотических и психотропных средств. Что об этом думают жители Цхинвала?

Лана: Конечно, не совсем адекватно, когда за это наказывают дважды административно, и только потом по уголовному кодексу. А саму проблему можно решить, если наказали по всей строгости. Профилактическая работа не ведется. Нужны профилактические меры, чтобы до этой ситуации доходил меньший процент людей. А сам закон очень мягок. А что даст ужесточение, если нет предварительной работы? Ужесточай не ужесточай, это ничего не даст. Людям нужны деньги, и они будут это делать.

Рита: Я давно за принятие такого закона. Распространение наркотиков должно наказываться максимально жестко. Я так считаю. Пускай наказывают с первого раза, чтоб неповадно было. Конечно, проблема наркотиков существует, я бы не сказала, что я сама вижу, наблюдаю, но надо бороться.

Лариса: Наказывать надо сразу. Это поощрение, когда человека раз отпускают, второй раз… Конечно, надо сразу реагировать. Ужесточить. Нас не так много, чтобы мы своих детей на наркотики отдавали. Я сама не вижу проблемы с наркотиками в обществе, но раз вы спрашиваете, значит, она есть.

Инга: Я хочу сказать, что это палка о двух концах. Это опять коснется бедных людей и не всегда справедливо могут осудить человека. Есть люди, которые занимают посты и этим занимаются. Пусть пока с себя начнут, а потом можно и к простым людям. То есть они могут перегибать палку, как это часто бывает. Наркотики не простые люди привозят. Сюда так просто завезти ничего нельзя. Конечно, их тоже надо наказывать, безусловно, но наказывать нужно и сверху.

Линда: Правильно, давно пора. Надо было это раньше сделать и сажать тех, кто крышует и кто продает. Конечно, проблема есть, но не вся молодежь занимается наркотиками. Есть очень хорошие ребята, тем не менее, эта проблема есть.

Алиса: Я положительно отношусь к ужесточению законодательства в отношении распространителей. Что касается тех несчастных, которые употребляют и становятся жертвами, то это многогранная проблема. Чаще всего это ситуация, когда молодежи нечем заняться, негде себя реализовать. Поэтому нужен системный подход. Но что касается распространителей, то я согласна с тем, что нужно ужесточить закон. Про них тоже можно сказать, что им негде заработать, но это не значит, что нужно идти и убивать других людей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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