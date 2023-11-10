В югоосетинском парламенте рассматривают инициативу об ужесточении наказания за незаконное хранение и распространение наркотических средств. С такой просьбой к депутатам обратился министр внутренних дел после того, как ведомство не смогло привлечь к ответственности людей, задержанных с крупной партией запрещенных препаратов.

В Южной Осетии могут ужесточить ответственность за нарушение закона «О наркотических средствах и психотропных препаратах».

Глава МВД республики Алан Гучмазов обратился в парламент за разъяснением порядка наказания за незаконный оборот препаратов после того, как его сотрудники задержали перевозчика крупной партии «Лирики» и «Габапентина», но по закону не смогли привлечь его к уголовной ответственности.

В интервью «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов отметил, что закон новый, был принят в этом году, но правоприменительная практика уже показала пробелы:

«Министерство внутренних дел обратилось в парламент с просьбой дать толкование упомянутого закона в части его применения в отношении лиц, осуществляющих перевозку и хранение запрещенных в свободном обороте лекарственных препаратов, с целью ликвидации имеющихся в законодательстве правовых пробелов. Действующей редакцией закона предусмотрена административная ответственность, если человек был привлечен за незаконный оборот препаратов в первый раз, и уголовная за повторное правонарушение.

– К чему идет дело, как будет выглядеть закон после устранения пробелов?

– За хранение и перевозку запрещенных лекарственных средств, совершенных в особо крупном размере, уголовная ответственность будет наступать сразу».

Теперь, судя по всему, законодательство будет ужесточено по российскому примеру, вопрос лишь в том, что считать крупной партией.

Югоосетинские эксперты называют проблему распространения наркотиков актуальной для республики. В приватных беседах наркологи утверждают, что число людей, которые употребляли наркотические препараты хотя бы раз, растет.

На официальном уроне хотя и демонстрируется обеспокоенность из-за растущей проблемы, цифры называются в десять, а то и в двадцать раз меньше реальных.

Для медиков разглашение подлинных масштабов беды – дело наказуемое, власти требуют от них «не сгущать краски».

По мнению практикующего психолога из КЧР Эдуарда Гегиева, такая позиция чиновников вполне объяснима, наркомания и алкоголизм – явления социальные, то есть они напрямую связаны с социальным климатом, являются его следствием.

Поэтому осознанно или интуитивно власти чувствуют свою причастность к этому явлению, и предпочитают скрывать статистку, говорит Эдуард Гегиев:

«Сложности в социализации, отсутствие возможности адаптации в период, когда нет никакой определенности в социуме, – это в основном проблема молодежи. Когда молодой человек оканчивает школу, ему необходимо социализироваться, реализовываться в жизни, но нет возможности, нет перспектив. Власть не может создать условия. Если нет этой возможности, происходит убегание в алкоголизм, наркоманию. Реальность становится другой для человека, как бы более жизнерадостной, понятной, включаются дофаминовые рецепторы. Те же самые рецепторы работают, когда человек реализуется как личность, как член общества.

– Но убегание небезопасное, можно и за решетку угодить?

– Запретный плод сладок. Всегда. Ты в каком-то андеграунде, ты противопоставляешь себя власти. Это у нас модно – вызов обществу, устоям. Когда напряжение сохраняется, оно всегда найдет реализацию в том или ином случае, это неизбежно. Запретами такие вопросы не решить».

Психолог не верит в эффективность запретительных мер и приводит результаты португальского эксперимента, когда в результате легализации наркотиков, их употребление снизилось на 25%.

Лучше видеть в наркозависимых нуждающихся в помощи людей, а не преступников, и создавать для них центры реабилитации, а не вводить уголовную ответственность. Помощь всегда лучше наказания, убежден Эдуард Гегиев:

«С психологической точки зрения, власть – это прообраз родителя. Так какой родитель лучше: который дает возможность выбирать и воспитывает в своем ребенке это умение, учит опираться на свой выбор, развиваться, или же родитель, который вечно запрещает? Что вырастает из ребенка в первом и во втором случае? Как один ребенок будет взаимодействовать с внешним миром, и как второй?»

Южная Осетия в этом смысле не оригинальна – растущее пристрастие молодежи к запрещенным препаратам отмечается на всем Северном Кавказе.

По официальной статистике правоохранителей в северокавказских республиках, от общего числа раскрываемых преступлений на незаконный оборот «лекарств» приходится от 29% в Ингушетии до 13,4% в Чеченской республике.

Милиционеры Северной Осетии в неформальных беседах говорят, что забыли, когда на их земле в последний раз был разбой, почти вся криминальная статистика – это наркоторговля (т.н. закладки) и телефонное мошенничество.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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