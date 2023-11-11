Убитый на разделительной линии Тамаз Гинтури похоронен с воинскими почестями

Убитый близ села Кирбали Тамаз Гинтури похоронен с воинскими почестями. До этого в храме Рождества Богородицы в Гори прошла гражданская панихида.

На церемонии панихиды и похорон присутствовали члены семьи Тамаза Гинтури, родственники, политики и духовные лица.