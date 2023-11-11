Убитый на разделительной линии Тамаз Гинтури похоронен с воинскими почестями

Убитый близ села Кирбали Тамаз Гинтури похоронен с воинскими почестями. До этого в храме Рождества Богородицы в Гори прошла гражданская панихида.
На церемонии панихиды и похорон присутствовали члены семьи Тамаза Гинтури, родственники, политики и духовные лица.
- 6 ноября в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета гражданин Грузии Тамаз Гинтури был убит, а Леван Дотиашвили задержан российскими военными, но вскоре передан грузинской стороне.
- В МВД сообщают, что по фактам убийства гражданина Грузии и похищения человека начато расследование по статьям 109 и 143 УК Грузии «умышленное убийство» и «незаконное лишение свободы».
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