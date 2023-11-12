МВД Грузии уволило сотрудника, выступившего против системы

Выступившего против системы сотрудника МВД Грузии Гогу Размадзе 10 ноября уволили - об этом он сообщил в соцсети. Размадзе занимал пост начальника регионального управления Департамента по правам человека МВД.

В июле 2023 года он обратился в Специальную следственную службу с просьбой отреагировать на унижающее его достоинство обращение в Службе генеральной инспекции МВД. Размадзе утверждал, что в ведомстве его отчитали за разговоры о существующих проблемах, а также начали аудиторскую проверку департамента, сообщает SOVA.

«Несколько месяцев моей борьбы закончились моим увольнением. Сегодня мне сообщили, что на основании заключения генеральной инспекции Министерства внутренних дел я был привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен.

Генеральная инспекция сочла, что публичное высказывание о проблемах внутри системы и преследовании в отношении меня было направлено на дискредитацию заместителя министра внутренних дел и руководителей Департамента по правам человека и подрыв репутации министерства.

В дополнение к тому факту, что генеральная инспекция приняла решение в одностороннем порядке, в результате неполного изучения фактов она опиралась на заключение Специальной следственной службы и аппатара Народного защитника, одна из которых не начала расследование по факту, содержащему явные признаки преступления, а вторая - не установил факт дискриминационного обращения», - пишет Размадзе.

Уже бывший сотрудник МВД Грузии делает свои выводы на основании отчета генинспекции. Размадзе считает, что доклад свидетельствует о том, что нельзя в иерархической системе фиксировать иное - «критическое» - мнение. Экс-сотрудник ведомства отмечает, что в отчете подчеркнуто, что для него были созданы все условия для «комфортной» деятельности (автомобиль, бензин, зарплата), хотя он, несмотря на все «блага», оставался недовольным.

«Оказывается, проведение аудита в департаменте по правам человека и оценка деятельности департамента, по мнению заместителя министра внутренних дел и руководства департамента, были необходимы для решения проблем в процессе борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а также дискриминацией, в то время как главная проблема заключается в полицейских подразделениях. Мало того, что обычному гражданину было трудно добиться справедливости, мне, государственному служащему, было еще труднее доказать правду. Особенно в условиях, когда все государственные институты объединились против меня», - пишет Гога Размадзе.

Бывший представитель системы МВД уверен, что не проиграл борьбу, и заявляет, что молчать не намерен. Размадзе подчеркнул, что предпринятые против него меры рассчитаны на то, чтобы госслужащие в Грузии молчали и не заявляли о существующих проблемах.

Гога Размадзе выражает «благодарность» омбудсмену Грузии и Специальной следственной службе за «особый вклад» в его увольнение из МВД Грузии.

«Наша страна и общество заслуживают лучшего государства и независимых общественных институтов. Моя история на этом не заканчивается…», - подчеркнул бывший сотрудник МВД Грузии.