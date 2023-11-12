Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

МВД Грузии уволило сотрудника, выступившего против системы

Гога Размадзе
Гога Размадзе

Выступившего против системы сотрудника МВД Грузии Гогу Размадзе 10 ноября уволили - об этом он сообщил в соцсети. Размадзе занимал пост начальника регионального управления Департамента по правам человека МВД.

В июле 2023 года он обратился в Специальную следственную службу с просьбой отреагировать на унижающее его достоинство обращение в Службе генеральной инспекции МВД. Размадзе утверждал, что в ведомстве его отчитали за разговоры о существующих проблемах, а также начали аудиторскую проверку департамента, сообщает SOVA.

«Несколько месяцев моей борьбы закончились моим увольнением. Сегодня мне сообщили, что на основании заключения генеральной инспекции Министерства внутренних дел я был привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен.

Генеральная инспекция сочла, что публичное высказывание о проблемах внутри системы и преследовании в отношении меня было направлено на дискредитацию заместителя министра внутренних дел и руководителей Департамента по правам человека и подрыв репутации министерства.

В дополнение к тому факту, что генеральная инспекция приняла решение в одностороннем порядке, в результате неполного изучения фактов она опиралась на заключение Специальной следственной службы и аппатара Народного защитника, одна из которых не начала расследование по факту, содержащему явные признаки преступления, а вторая - не установил факт дискриминационного обращения», - пишет Размадзе.

Уже бывший сотрудник МВД Грузии делает свои выводы на основании отчета генинспекции. Размадзе считает, что доклад свидетельствует о том, что нельзя в иерархической системе фиксировать иное - «критическое» - мнение. Экс-сотрудник ведомства отмечает, что в отчете подчеркнуто, что для него были созданы все условия для «комфортной» деятельности (автомобиль, бензин, зарплата), хотя он, несмотря на все «блага», оставался недовольным.

«Оказывается, проведение аудита в департаменте по правам человека и оценка деятельности департамента, по мнению заместителя министра внутренних дел и руководства департамента, были необходимы для решения проблем в процессе борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а также дискриминацией, в то время как главная проблема заключается в полицейских подразделениях. Мало того, что обычному гражданину было трудно добиться справедливости, мне, государственному служащему, было еще труднее доказать правду. Особенно в условиях, когда все государственные институты объединились против меня», - пишет Гога Размадзе.

Бывший представитель системы МВД уверен, что не проиграл борьбу, и заявляет, что молчать не намерен. Размадзе подчеркнул, что предпринятые против него меры рассчитаны на то, чтобы госслужащие в Грузии молчали и не заявляли о существующих проблемах.

Гога Размадзе выражает «благодарность» омбудсмену Грузии и Специальной следственной службе за «особый вклад» в его увольнение из МВД Грузии.

«Наша страна и общество заслуживают лучшего государства и независимых общественных институтов. Моя история на этом не заканчивается…», - подчеркнул бывший сотрудник МВД Грузии.

  • 12 июля Гога Размадзе опубликовал пост в Facebook, где рассказал о факте дискриминации - унижающем достоинство факте оскорбительного обращения с ним со стороны заместителя начальника Генинспекции МВД и факте принуждения Размадзе к даче объяснений. Он публично рассказал о цензуре в министерстве и дискриминации сотрудников за инакомыслие. Главный адресат послания – куратор отдела, заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. После его назначения, по словам Размадзе, сотрудники стали подвергаться цензуре, а их публичные посты в соцсетях - контролю. Недовольство, которое автор высказал в электронном письме начальству, стало основанием для проведения трехчасовой беседы в кабинете заместителя Генерального инспектора.
  • По словам Гоги Размадзе, 4 июля он обратился в Следственную службу и отметил в заявлении, что своевременное начало расследования дела имело решающее значение во избежание уничтожения улик (включая видеозаписи). 28 июля Гога Размадзе написал в Facebook, что Специальная следственная служба отказалась расследовать его дело.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG