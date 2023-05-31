Сегодня в Грузии отмечают профессиональный День полиции. Правоохранителей поблагодарили за службу представители правительства и правящей партии государства. Неправительственный сектор присоединяется к поздравлениям, однако выражает надежду, что в будущем полицейские вернут себе репутацию и образ защитника рядовых граждан.

Сильная и постоянно развивающаяся, высокопрофессиональная и соответствующая высшим стандартам – и это не весь список качеств, которыми, по утверждениям представителей правительства, обладает грузинская полиция. Сегодня первые лица государства поздравили правоохранителей с профессиональным днем. Выступая перед своими сотрудниками, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури призвал присутствующих почтить минутой молчания память погибших полицейских, а затем поблагодарил правоохранителей за их «самоотверженное служение родине и неустанную борьбу с преступностью». Он также поделился приятными для них новостями:

«В 2022-23-х годах заработная плата полицейских в целом повысилась на 30%, и этот процесс продолжится и в будущем. Для государства также остается приоритетом улучшение жилищных условий для правоохранителей. По инициативе премьер-министра уже начата работа над очень важным проектом – строительством «полицейского городка». Этот городок будет возведен в Тбилиси, и на начальном этапе до 1000 полицейских там получат квартиры».

К поздравлениям присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства находится в Брюсселе, потому обратилась к правоохранителям посредством соцсетей:

«Роль полиции как демократического института в европейской стране очень важна. Демократичность страны, а значит, и ее «европейскость», измеряется защитой прав человека и безопасностью граждан. Благодарю наших полицейских за службу и преданность стране!» – написала в Facebook президент.

Непосредственно с места празднования Дня полицейских – трибуны, установленной у здания МВД в Тбилиси, правоохранителей поздравил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили:

«Смело можно сказать, что наша полиция высокопрофессиональна и действительно отвечает всем европейским стандартам. Естественно – это итог реформ, проведенных в последние годы. Это итог эффективной работы нашего министра – господина Вахтанга Гомелаури, его команды, и, конечно, это итог вашей неустанной и самоотверженной работы».

Впрочем, с этим мнением не согласны в большой части неправительственного сектора. Сегодня полиция все больше становится похожа на средство борьбы с неугодными власти гражданами, считает глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Я поздравляю полицейских и желаю, чтобы то, что входит в их обязанности – защита демократии, государственных интересов и жизней людей, – они исполняли в соответствии с законом… Однако, если посмотреть на динамику развития ситуации, можно утверждать, что наблюдается ухудшения. Подобное, как показывает история, происходит, когда наступает необходимость передачи власти, в такие моменты полиция используется в качестве подавителя воли граждан. Это четко проявляется на протестных акциях, когда происходят нарушения и преступления со стороны полицейских. С момента последних выборов, после победы «Грузинской мечты», эти проблемы особо проявились».

Однако власти приводят свои доводы – на повышение эффективности работы правоохранительных органов указывает и снижение общего количества совершаемых преступлений в стране, о чем гласит официальная статистика МВД. К примеру, за три месяца 2023-го было зарегистрировано на 234 нарушения УК Грузии меньше, чем за этот же период прошлого года (всего было зафиксировано 13 151 нарушение).

А журналистам, выразившим сегодня мнение, что статистика может не соответствовать реальности, министр внутренних дел ответил:

«Статистика сократилась… преступления происходят, и завтра будут происходить, дай бог, если не будут, однако как статистика могла повыситься, когда она сократилась?! Сегодня Грузия одна из самых безопасных стран среди ближайших государств и не менее (безопасная), чем в Европе».

Впрочем, проблему видят и в неправительственном секторе, говорит Алеко Цкитишвили:

«Вызывает тревогу рост криминальных случаев, что мы видим и из сообщений СМИ. Более того, совершаются такие преступления, которые в Грузии считались забытыми, к примеру, ограбления, кражи и т.д.».

Кроме того, за последние годы участились преступления, совершаемые непосредственно самими полицейскими, говорит Цкитишвили. И реальная картина в официальной статистике вряд ли будет раскрыта полностью, поскольку нередко подобные факты умалчиваются, их расследование проходит неэффективно, а порой и вовсе не начинается. Потому при реальном желании создать «высокопрофессиональную и отвечающую всем европейским стандартам» полицию власти все же придется создать эффективный и независимый следственных орган, считает Алеко Цкитишвили.

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