В Грузию не пустили британского консультанта «Национального движения»

В Грузию не пустили британского консультанта оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Бэн Маллет находился в Грузии неделю назад, но в этот раз ему не разрешили въехать в страну, пишет SOVA со ссылкой на грузинские СМИ.

Лидеры ЕНД, Леван Хабеишвили и Петре Цискаришвили прибыли 12 ноября вечером в тбилисский аэропорт для выяснения обстоятельств.

«Представителя британо-американской компании не пускают в нашу страну потому, что он является политическим консультантом «Национального движения» и разработчиком нашей стратегии. На самом деле они ввязываются в дипломатический скандал, и я скажу вам почему — в документе, который они вручили Маллету, написано, что не впускают по «другой причине». Он представляет очень известную британо-американскую компанию», — заявил Леван Хабеишвили.

Он считает, что экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили боится, и «справедливо боится».

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что «Грузинская мечта» находится в «такой панике», что политконсультанту оппозиционной партии запретили въезд в страну.

«Это демонстрирует то, как нам придется проводить предвыборную кампанию. Это указывает на то, что «Грузинская мечта» не собирается принимать во внимание рекомендацию, которая подразумевает проведение выборов в свободных и справедливых условиях. Они боятся европейских устремлений грузинского народа, потому что знают, что конец их режима приближается!», — написал Вашадзе в соцсети.

МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.

Бэн Маллет - глава The Messina Group, консультировал в ходе предвыборных кампаний многих политиков Европы и США. Среди его клиентов на сайте названы Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон, передает агентство Новости-Грузия».

Грузинские власти периодически отказывают во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам, а также россиянам, поддерживающим политику Кремля и российское вторжение в Украину.