Премьер Грузии извинился за слова президента о суде над лидерами РФ и КНР

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с послом КНР Чжоу Цзяном извинился за слова грузинского президента о возможности суда над президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Дзиньпином.

Речь идет об интервью президента Саломе Зурабишвили, в котором ее спросили, надеется ли она, что Владимира Путина и Си Цзиньпина когда-нибудь будут судить?

«Си Цзиньпина обвиняют в геноциде уйгуров, а Путина — в военных преступлениях и преступлениях против человечности», — заметила журналист.

На что президент заявила: «Я думаю, по моему внутреннему убеждению, что это было бы историческим последствием, придающим место определенным вопросам. Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным? Нет».

Гарибашвили назвал заявление Саломе Зурабишвили «категорически неприемлемым и вызывающим тревогу», передает SOVA.

«Эта риторика противоречит отношению грузинского правительства и грузинского народа к Китаю и не соответствует духу дружественного, стратегического партнерства между двумя странами, а также наносит ущерб дружественным и партнерским отношениям между двумя странами.

Премьер-министр выразил сожаление, что это «не первый случай, когда президент Грузии в нарушение Конституции и в ущерб государственным интересам осуществляет определенную деятельность и дает собственные оценки по международным вопросам, что не соответствует позиции правительства страны, что ставит международный имидж Грузии в невыгодное положение».

По словам премьер-министра, Грузия является парламентской республикой, где президент не осуществляет внешнюю политику страны. Осуществление внешней политики страны в Грузии является исключительной компетенцией правительства Грузии, и такой мандат предоставляется только правительству Грузии от грузинского народа. Соответственно, заявление президента Грузии даже формально не выражает отношения грузинского правительства к китайскому государству и его лидеру.

«Премьер-министр выразил сожаление в связи с заявлением президента Грузии и выразил надежду, что оно не повлияет, не повредит позитивной исторической динамике отношений между Грузией и Китаем», — говорится в заявлении администрации правительства Грузии.

Напомним, что летом Тбилиси и Пекин подписали соглашение об установлении стратегического партнерства. В сентябре Грузия отменила визовый режим для граждан КНР.