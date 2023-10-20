Сегодня в рамках министерского часа глава МИД Илья Дарчиашвили ответил на вопросы оппозиционных депутатов, которых особенно интересовало соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. По мнению оппозиции, оно противоречит декларированному курсу на сближение с ЕС и НАТО.

В вопросах депутатов министру подчеркивалось, что интеграция в западные структуры является закрепленным в Конституции внешнеполитическим приоритетом Грузии. По словам независимого депутата Теоны Акубардия, подписанные с КНР документы входят в противоречие с этим постулатом – там утверждается, что «грузинская политика должна совпадать с внешней политикой Китая».

Кроме этого, депутат заострила внимание на еще одном моменте:

«31 июля этого года правительство Грузии опубликовало совместное заявление о стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. В самом первом пункте документа написано, что «стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия твердо поддерживает принцип одного Китая». Пожалуйста, объясните нам, почему в документе не написано, что Китай, как и Грузия, поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии в международно признанных границах? И это при том, что Российская Федерация является стратегическим партнером Китая? Кроме того, Китай в течение многих лет не поддерживал ни одной резолюции ООН о территориальной целостности и суверенитете Грузии. Что было таким веским аргументом со стороны Китая, что Грузия согласилась на этот текст, ничего не получив взамен?»

Эти два вопроса определили тональность развернувшейся далее дискуссии. «Грузино-китайские отношения следует рассматривать в рамках существующего геополитического пространства», – ответил министр иностранных дел.

«Совместное заявление, принятое по итогам визита премьер-министра Грузии в Китай, является декларацией и выражает желание сторон углублять партнерские отношения. В документе говорится о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах, совместном обеспечении регионального и глобального мира, стабильности и развития. Мы считаем, что заявленные сторонами цели не предполагают изменения внешнеполитического курса Грузии и полностью соответствуют стратегии развития Грузии. Углубление отношений с Китаем, прежде всего, служит дальнейшей реализации функции Грузии как транзитного узла, соединяющего Восток и Запад. Это никак противоречит внешнеполитическим приоритетам, определенным в Конституции Грузии, в части европейской и евроатлантической интеграции».

Главный аргумент Илья Дарчиашвили припас на конец своего выступления. Он напомнил депутатам, что китайское правительство никогда не ставило под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Ответ министра оппозицию не удовлетворил. По словам депутата Армаза Ахвледиани, туманные маневры правительства Грузии порождают сомнения:

«Почему возникают вопросы из-за интенсификации отношений с Китаем, почему так много сомнений? Ответ очень логичен и прост: если наши отношения с главными стратегическими партнерами – Соединенными Штатами и Европейским союзом – будут необратимыми, прочными и гарантированными, то, по сути, нам китайская тема ничем не будет угрожать. Это основа, которая исключит любую двусмысленность в плане отношений. Но когда действия власти в вопросе сближения с Западом вызывает вопросы, особенно на фоне войны на Украине и роста напряженности на Ближнем Востоке, тогда двусмысленности недопустимы. Скоро в мире не останется ни одной страны, которая позволила бы себе продолжать нейтралитет. Особенно страны типа Грузии. Это не только роскошь, я бы так сказал, но и в некотором роде опасность».

В свою очередь, Анна Нацвлишвили предложила взглянуть на проблему с иного угла. По словам депутата, вопрос сегодня не об отношениях с Китаем, а о поведении «Грузинской мечты», которая желает строить авторитарную модель по китайскому образцу:

«Грузинская мечта» не служит государственным интересам Грузии и грузинского народа. Подписанный с КНР документ не признает факт оккупации Грузии и, следовательно, не признает территориальную целостность страны. Согласно Конституции, органом, определяющим внешнюю политику страны, является парламент – это не премьер-министр, не правительство! Почему стратегическое партнерство с Китаем не обсуждалось в парламенте до подписания такого документа? Может быть, вы, как и мы, узнали из новостей, что премьер-министр Грузии подписывает такое стратегическое партнерство с Китаем?»

За министра заступился председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе. По словам депутата, позиционирование Грузии в качестве стратегического связующего звена между ЕС и Китаем не нарушает ничьих интересов:

«У нас есть свой интерес – этот интерес проходит через «Срединный коридор» и порт Анаклия, и проливать крокодиловы слезы по поводу того, что Грузия отклонилась от европейского курса, углубляя отношения с Китаем, лишено смысла и логики. Выступать с такой риторикой, с нападками на Китай, а с другой стороны, предлагать ему инвестировать и развивать торгово-экономические отношения? Такое не вписывается в рамки дипломатии», – заявил оппонентам власти Самхарадзе с трибуны парламента.

Напомним, в конце лета после визита правительственной делегации в Пекин правительство провозгласило о сближении позиций с КНР по геополитическим вопросам. К примеру, в своем интервью 11 августа Центральному телевидению Китая премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что он полностью поддерживает инициативы председателя Си Цзиньпина, направленные «на мир, прогресс, модернизацию, процветание и развитие». «Я считаю, это то, что нужно миру сегодня», – подчеркнул тогда премьер.

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