В Цхинвали рассказали о задержке экстрадиции экс-руководителя «Дорэкспостроя»

Задержка с экстрадицией экс-гендиректора «Дорэкспостроя» Семена Макиева связана с обжалованием решения о лишении его российского гражданства, сообщил генпрокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Григорий Собаев.

В отношении Семена Макиева в Цхинвали возбуждено несколько уголовных дел.

«Сумма нанесенного им ущерба в общей сложности составляет 47 миллионов 163 тысячи рублей. По имеющимся у нас предварительным данным, задержка с экстрадицией Макиева связана с его обжалованием решения лишения гражданства РФ», – сказал Собаев

По его словам, российская сторона рассмотрела законность и обоснованность предоставления Макиеву гражданства РФ, по результатам проверки он был лишен гражданства.

«Однако Макиев обжаловал вопрос о лишении его российского гражданства, дело находилось в судебных органах РФ. Чем закончилось это разбирательство, пока неизвестно», – заявил Собаев в ходе совещания под руководством югоосетинского лидера Алана Гаглоева.