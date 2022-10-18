Против экс-директора югоосетинского «Водоканала» возбудили дело

Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного унитарного предприятия «Водоканал – Южная Осетия» Алана Цховребова.

Как сообщил и.о генпрокурора Сергей Битиев на совещании под руководством югоосетинского лидера Алана Гаглоева, Цховребов подозревается в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

«По материалам, которые поступили из Контрольно–счетной палаты республики, возбуждено уголовное дело в отношении Алана Цховребова по факту нанесения ущерба в сумме двух миллионов рублей», – сказал Битиев.

Он уточнил, что в настоящее время по этим же материалам завершена доследственная проверка по факту необоснованной оплаты давальческого материала на сумму 15 миллионов рублей.

«Будем принимать решение о возбуждении еще одного уголовного дела», – добавил Битиев.

В Цхинвали также планируют возбудить уголовное дело по факту завышения стоимости и списания битума государственным унитарным предприятием «Дорэкспострой».

«Нами будет возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости битума на 56 миллионов, и по второму эпизоду – необоснованное списание битума – 3 млн. 600 тысяч рублей», – сказал Битиев.

По его словам, экс-гендиректора «Дорэкспостроя» Семена Макиева объявили в международный розыск. Он выехал из Южной Осетии в ходе проверки, которую проводила Контрольно-счетная палата.