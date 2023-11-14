Специалисты Института перевода Библии приступили к переводу Священного Писания на абхазский язык. Об этом агентству «Абхазия-Информ» сообщил источник духовного сана, пожелавший остаться неизвестным.
Абхазская версия Библии переводится по заказу Грузинской патриархии, уточнил источник.
По его словам, вопрос перевода Библии на абхазский язык уже поднимался на одной из встреч в Кабинете министров самопровозглашенной республики Абхазия, однако эта тема не получила должного внимания со стороны Абхазской православной церкви, а также со стороны Священной метрополии Абхазии в Новом Афоне.
На сайте Института перевода Библии указано, что это – российская научная организация, занимающаяся переводом, изданием и распространением Библии на языках неславянских народов, проживающих в России и в сопредельных странах. Институт был основан в 1973 году в Стокгольме, боснийско-хорватским поэтом Бориславом Араповичем. В настоящее время его деятельность осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Статья «Aбхазский проект: прошлое и будущее» была опубликована на сайте института в 2006 году. В ней, в частности, говорится о многократных попытках по возобновлению проекта.=
Справка «Эха Кавказа»
- Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
- В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
- Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
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