Специалисты Института перевода Библии приступили к переводу Священного Писания на абхазский язык. Об этом агентству «Абхазия-Информ» сообщил источник духовного сана, пожелавший остаться неизвестным.

Абхазская версия Библии переводится по заказу Грузинской патриархии, уточнил источник.

По его словам, вопрос перевода Библии на абхазский язык уже поднимался на одной из встреч в Кабинете министров самопровозглашенной республики Абхазия, однако эта тема не получила должного внимания со стороны Абхазской православной церкви, а также со стороны Священной метрополии Абхазии в Новом Афоне.

На сайте Института перевода Библии указано, что это – российская научная организация, занимающаяся переводом, изданием и распространением Библии на языках неславянских народов, проживающих в России и в сопредельных странах. Институт был основан в 1973 году в Стокгольме, боснийско-хорватским поэтом Бориславом Араповичем. В настоящее время его деятельность осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Статья «Aбхазский проект: прошлое и будущее» была опубликована на сайте института в 2006 году. В ней, в частности, говорится о многократных попытках по возобновлению проекта.=