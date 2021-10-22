Трудности православного диалога

Вероятность диалога между Грузинской православной церковью и непризнанной Абхазской во многом зависит от тона, каким те или иные священнослужители будут комментировать такую возможность. Письмо иерея Виссариона Аплиаа на имя российского и грузинского патриархов привело к ответной реакции Тбилиси, который предложил встретиться, чтобы обсудить проблемные вопросы, но нарвался на обвинения в коварстве.

Иерей Виссарион Аплиаа, возглавляющий епархию, которая зарегистрирована в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), отверг предложение грузинской патриархии встретиться в Тбилиси, чтобы обсудить проблемы взаимоотношений в церковном контексте. В интервью местному телеканалу священнослужитель назвал соответствующее обращение секретаря предстоятеля Грузинской православной церкви Михаила Ботковели «коварством»:

«Это еще одно коварство ихнее. Как это так? Я этот вопрос буду решать в Тбилиси?! Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так. Там, где тебя убивают, уничтожают, туда ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение. Мы знаем, как Нестор Лакоба ездил и чем (это) закончилось, знаем, как Владислав Григорьевич (Ардзинба) поехал. Я думаю, им доверять полностью не стоит».

Ранее в заявлении АПЦ говорилось, что для них «правилом и каноном является заявление российского патриарха Тихона в 1918 году о неправомочности претензий Грузинской православной церкви на территорию Абхазии.

В Тбилиси на слова Аплиаа обиделись. Все тот же Михаил Ботковели, который совсем недавно предлагал «встретиться, чтобы напрямую обсудить проблемные вопросы», и указывал на то, что «враг разъединяет, а Бог объединяет», дал понять, что если лидер непризнанной АПЦ продолжит разговаривать в таком тоне, то проблем лишь прибавится. Правда, тут же оговорился, что в возможность диалога в Тбилиси все же верят:

«Категорически неприемлем тон, которым он говорит в интервью. В любом случае, это очень агрессивная риторика, которая нами ни в коем случае не может быть воспринята как основа для диалога. Им решать, смягчать официальное письмо или нет, но то, что они в целом не говорят «нет» диалогу в ответ на наше предложение, это можно расценивать позитивно».

В обращении церковного совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о «неканонической правомочности Грузинского патриархата на Абхазскую православную церковь». Аплиаа и его соратники указывали на то, что в 1992 году Вселенский патриарх выдал ГПЦ томос об автокефалии, неправомочно определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской православной церкви. По версии представителей АПЦ, она никогда не входила в состав Грузинской православной церкви. При этом Аплиаа апеллировал к Московскому патриархату, прямо выражая надежду, что РПЦ поможет Абхазской православной церкви добиться автокефалии.

Теолог Леван Абашидзе отмечает, что Виссарион Аплиаа, несмотря на всю спорность этой фигуры, единственный в абхазской церковной среде, с которым Тбилисский патриархат может говорить в юридическом поле, не нарушая церковные каноны:

«Насколько мне известно, Виссарион Аплиаа – единственный священник в Абхазии, о котором можно сказать, что он является каноническим священником с нашей точки зрения, поскольку его благословение проходило под юрисдикцией Грузинской церкви. Так что его точка зрения важна. Конечно, он тоже сепаратист в церковном смысле. Он хочет, чтобы Абхазская церковь была независима, прежде всего, от Грузинской церкви. Аплиаа более пророссийский, он рассматривает Абхазскую церковь как близкую к России или как часть Русской церкви. У абхазов неурегулированный статус. Так же, как их политический статус не определен, их церковный статус еще более не определен, потому что ни одна из православных церквей не признает независимость Абхазской церкви. Однако де-факто она независима в том смысле, что Грузинская церковь не имеет на нее влияния и не может посылать туда священников».

При этом Абашидзе считает очень важным сам прецедент, когда мятежный иерарх обращается, в том числе, к Тбилиси. Такие возможности для диалога, по мнению теолога, упускать не стоит. Тем более учитывая все те ошибки, которые Грузинская православная церковь допустила за последние 30 лет на дипломатическом поле:

«Главное, что обе стороны выразили желание диалога. Виссарион Аплиаа обратился к Грузинской церкви, раньше он такого не делал, он просил независимости напрямую у России. Грузинская церковь ему ответила. Это тоже новость. Насколько я знаю, раньше такого не происходило. На мой взгляд, ошибка нашей церкви в том, что у нас была очень жесткая позиция. Мы не вступали в диалог с абхазской стороной, нам не хватало контактов с абхазским приходом, я имею в виду православных в Абхазии – не только этнических абхазов, но и грузин, русских, греков. Наша позиция была жесткой, дипломатии было меньше. Разговоров, что давайте сядем, пообщаемся, не было. Теперь же это знак того, что это можно изменить, что, на мой взгляд, положительно».

По словам Абашидзе, один из камней преткновения – место возможной встречи. У Аплиаа есть свои условия, он хочет собраться в Москве. Грузинская патриархия настаивает на Тбилиси. Но это естественные процессы. Главное, считает теолог, что первый шаг сделан и теперь главное не упустить момент. А встретиться всегда можно договориться на нейтральной территории.

Тбилиси также необходимо учитывать и тот факт, что на территории Абхазии зарегистрирована еще одна православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Московского патриархата назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.