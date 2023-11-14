– На ваш взгляд, на каких автомобилях должны ездить в Министерстве обороны Абхазии?

Карина: Так же, как и чиновники Министерства обороны, и все остальные министры, их замы, я считаю, должны пользоваться общественным транспортом. Если у них есть свой личный транспорт, то они должны так же, как и мы, простые граждане, испытать на себе все тяготы этой жизни. Заливать бензин, цена на который повышается ежедневно, можно сказать. Они также должны тратить свои лишние деньги на ремонт своих машин, которые ломаются на наших дорогах. Может быть, тогда чиновники будут как-то задумываться о жизни народа, о том, что надо что-то делать. И дороги починить, и цены на бензин как-то урегулировать. Такое несерьезное отношение к казне, к нашим налогам, конечно, очень огорчает. Мы знаем количество машин, правительственный гараж и сколько денег уходит на бензин, сколько денег уходит на содержание этого гаража. И это, конечно, очень печалит. Поэтому я считаю, что все чиновники, в том числе и из Министерства обороны, должны пользоваться либо своим транспортом, либо общественным. Но так как Министерство обороны все-таки связано с какими-то поездками по горным местностям, я считаю, что простые уазики, которые имеют хорошую проходимость, вполне справятся с этой проблемой.

Денис Соломко: Машина может быть какой угодно, на мой взгляд, от самой простой до самой дорогой. Это не имеет никакого значения, если все вопросы с точки зрения обеспечения армии закрыты. Если эти вопросы не закрыты, в плане обеспечения, – будь то форма, будь то условия проживания солдат, обеспечение зарплатой офицеров, оружием в необходимом количестве. Если эти вопросы не закрыли, то тогда пусть хоть пешком ходят или ездят на троллейбусах.

Мазонна Багратовна Цвижба, адвокат Палаты адвокатов РА: Военные сотрудники должны ездить на военных автомашинах, в отличие от гражданских машин типа модерн со всей новой технологией и неразумной ценой. Они ни в коем случае не для ведомства Министерства обороны. Такая марка дискредитирует чиновника любого ранга в области Минобороны, прежде всего его профессию и самого его. Я считаю это, конечно, неправильно, потому что гражданские машины пусть приобретают и ездят на них не при служебном исполнении обязанностей. И ни в коем случае их нельзя применять в военном ведомстве. Военный человек отличается и формой, и машиной, и поведением от мирного гражданина, поэтому это их не украшает.

Марина: То, что предусматривают в бюджете 2024 года такую сумму для руководства Министерства обороны на приобретение дорогостоящих машин, – это недопустимо! Эти средства можно направить на обновление военной техники, но не для машин руководства министерства. У нас много чего нет, можно направить на покупку обмундирования, питание улучшить солдатам. А если руководству нужно заменить автопарк, то можно приобрести специализированные военные машины. А такие машины приобретать – это неприемлемо.

Ирина Дармава: Министерство обороны, наверное, никаких коммерческих структур не имеет, а значит, живет на дотациях государства. Надо соразмерять свои доходы. Я думаю, что у министерства должен быть недорогой транспорт. Если, допустим, кто-то из чиновников может себе в частном порядке позволить какие-то дорогие машины, – это их личное дело. Хотя я бы, например, поинтересовалась, откуда у них такие возможности. Если говорить о самом министерстве и о том, какие должны быть служебные машины, то служебные машины должны быть соразмерны тому, что имеет то или иное министерство, какие имеет возможности. Я думаю, что они не такие великие, чтобы позволять себе покупать машины по миллионам рублей. Мы живем сегодня в таком мире, когда никто не может быть гарантирован от того, что в нашей маленькой стране не случатся какие-то военные действия. Мы должны быть хоть как-то к ним готовы. Поэтому если есть какие-то излишества, я считаю, что мы должны потратить, наверное, на приобретение современного вооружения.

Леуан Лагулаа «Апсны Хабар»: На мой взгляд, факт, который мы наблюдали, эта смета демонстрирует наши системные проблемы, они только усугубляются. Во-первых, еще не было подтверждения или опровержения от официальных лиц, насколько мне известно, подлинности этого документа. Официальные органы молчат. Если этот документ фейковый, тогда сообщите нам, что это фейк. Если это реальный документ, то тоже сообщите, почему руководство Министерства обороны должно ездить на таких автомобилях. С одной стороны, это еще хороший повод обсудить, почему руководство Абхазии, руководители государственных учреждений могут ездить или должны ездить на таких дорогостоящих автомобилях. Мы формируем бюджет во многом, в том числе, и при помощи российских денег, а собственные доходы тратим на дорогие машины. Мне кажется, что это совсем неправильный способ траты государственного бюджета. Второе, вообще, на что тратится государственный бюджет. Многие эксперты, экономисты многие годы говорят о том, что расходование государственного бюджета неправильное. Практически все, что зарабатывает страна, идет на обслуживание государственной власти. Это тоже еще один кризисный момент. И третье – у нас в обществе огромное недоверие к руководству, к правительствам. Причем не только к этому, но и к предыдущим. Мы знаем, как у нас происходит смена власти. Такого рода приобретения усиливают недоверие не только к исполнительной власти, но у нас еще усиливается недоверие к тем структурам, которые должны защищать Абхазию. Когда в обществе есть недоверие или комментирование действий руководства силовых ведомств в части покупок ими дорогостоящих автомобилей, я думаю, что это не тот путь, по которому мы должны идти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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