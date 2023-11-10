В социальных сетях распространяется смета, согласно которой Министерство обороны Абхазии намерено в 2024 году закупить автотранспорт для руководящего состава на 40 млн рублей, руководство ведомства хранит молчание и не заявляет о том, что документ поддельный. Политические организации выступили с заявлением, в котором выразили возмущение таким расточительством. Ситуацию прокомментировал лидер общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба, он не сомневается в подлинности документа и считает, что ведомство неэффективно тратит средства налогоплательщиков, а у абхазской армии есть гораздо более серьезные задачи, нежели пополнение автопарка чиновников министерства.

Абхазские телеграмм-каналы опубликовали «смету расходов денежных средств на приобретение автомобилей для руководящего состава Министерства обороны на 2024 год», утвержденную министром, генерал-полковником Владимиром Ануа 9 августа 2023 года.

Большое удивление вызвали марки и стоимость автотранспорта для руководящего состава ведомства. Это – Toyota Lend Cruiser 200 за 11 млн 500 тысяч рублей и две Toyota Lend Cruiser Prado по 9 млн 500 тысяч рублей каждая. В этой же смете есть две Toyota Camry по 5 млн рублей каждая. Итого пять машин за 40 млн 500 тысяч рублей.

Общественность возмутилась тем, что вместо оснащения армии ее руководство закупает себе на деньги налогоплательщиков такие дорогие автомашины.

Политические и общественные организации – «Аруаа», «Абхазское народное движение», «Апсны», «Форум народного единства Абхазии» и «Наша столица» выступили с заявлением, в котором выразили свое отношение к данному факту.

Заявление прокомментировал «Эху Кавказа» лидер республиканской общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба:

«Этот документ уже в течение трех дней активно распространяется в сети, в Фейсбуке и в Телеграмм-каналах, и никакого опровержения в течение этих дней не было, да и по сей день его нет. Вчера мы сделали заявление, нас, конечно, это возмутило, потому что бумага за подписью министра обороны, а цифры, которые мы видим на приобретение данных автомобилей, если сказать простым языком, ни в какие ворота это не лезет. Там такие суммы указаны, что если Министерство обороны способно такие деньги тратить на машины, лучше бы они их потратили на приобретение коптеров, на вооружение, на обеспечение безопасности нашего государства. К нам поступает информация о том, что в Очамчирском районе у наших ребят, которые находятся в казармах, нет даже нормальных сапог. А тут такой документ появляется, с такими цифрами, что мы попытались донести, что деньги налогоплательщиков должны идти по назначению, а не на приобретение машин для чиновников».

В заявлении общественности говорится о том, что после публикации сметы на покупку дорогих автомашин для чиновников оборонного ведомства особенно цинично выглядят просьбы к абхазским предпринимателям выделить средства на модернизацию абхазской армии, Лаша Шамба пояснил:

«Я знаю о том, что, когда остро поднялся вопрос об открытии второго фронта в Абхазии, в министерстве обороны была встреча с нашими предпринимателями, и они выразили готовность помочь Министерству обороны и собрать деньги на приобретение тех же коптеров, обеспечение армии. Привлечь наших предпринимателей и обратиться к ним за помощью, насколько мне известно, это была инициатива Министерства обороны. Мне становится не понятно, если у нашего Министерства обороны есть такие колоссальные возможности покупать по 10 млн рублей машины, зачем тогда они обращаются за помощью к нашим предпринимателям? Руководство страны усугубляет положение наших предпринимателей, весь акцент политики действующей власти направлен на иностранных инвесторов, а когда какие-то вопросы возникают, сразу вспоминают наших местных предпринимателей. А, когда надо сохранить абхазский бизнес, про них почему-то забывают».

Политик напомнил, что и сам президент ездит на бронированной машине, стоимость который около 25 млн рублей, в то же время, у правительства нет денег на поддержку многодетных семей, на улучшение демографической ситуации. Действующий президент Аслан Бжания во время своей избирательной компании обещал сократить расходы на чиновников, обещал, что обеспечит эффективное расходование бюджетных средств. Однако, четвертый год вся страна видит, что его политика направлена в противоположном направлении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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