МИД РФ указывает на необходимость «более энергичной работы с Тбилиси»

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гинтури на разделительной линии у села Кирбали.

«В свете недавнего инцидента с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии акцентирована востребованность более энергичной работы сопредседателей с официальным Тбилиси на предмет недопущения новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье. В контексте усилий по укреплению безопасности «на земле» российская сторона вновь заострила внимание на важности выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также запуска процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией», —говорится в сообщении МИД РФ.

Также уточняется, что главной темой состоявшейся беседы стала подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, запланированному на начало декабря: «подтверждена общая приверженность продолжению дальнейшей конструктивной работы в рамках данного переговорного формата, оказывающего стабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе».