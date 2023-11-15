В Цхинвали заявили о контрабанде топлива на грузинский рынок

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о задержании четырех жителей Цхинвали, которые занимались перекачкой больших объемов горюче-смазочных материалов «с югоосетинской на грузинскую территорию».

«Внутри одного из водоводов бездействующей мелиорационной системы ими проложена пластиковая труба с выходом на поверхность в Грузии», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.

Утверждается, что при задержании в ночь с 14 на 15 ноября цхинвальцы перекачивали «порядка 50 тонн топлива». «Законспирированный приемный топливный коллектор и насосный пункт», по информации КГБ, контрабандисты оборудовали на южной окраине Цхинвали.

«В настоящее время они дают признательные показания», – говорится в заявлении.

В КГБ сообщили о проведении доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В Цхинвали заявляют, что грузинская сторона могла использовать горюче-смазочные материалы «в военных целях» и указывают их «существенный дефицит на грузинском топливном рынке».

«КГБ обращается к гражданам Южной Осетии, возможно обладающим какой-либо дополнительной информацией по данному вопросу, с просьбой оказать содействие в дальнейшем выявлении сети преступных элементов, причастных к противоправной деятельности через границу в ущерб безопасности Республики Южная Осетия», – сказано в сообщении пресс-службы.

«Мероприятия по нейтрализации организованной преступной группы контрабандистов», по информации КГБ, реализованы с санкции югоосетинского лидера Алана Гаглоева «во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России».

Грузинская сторона сообщение югоосетинской спецслужбы не комментировала.