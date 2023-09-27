Правительство России распространило временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию. Поставки в эти республики, а также в страны ЕАЭС будут осуществляться только в объемах, предусмотренных межправительственными соглашениями. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как это отражается на ценах на топливо и его доступности?

В Южной Осетии, убеждены местные эксперты, этих ограничений не заметят – выделяемая Россией беспошлинная квота в шестнадцать тысяч тонн бензина и девятнадцать тысяч тонн дизтоплива перекрывает потребности республики. Правда, цены взлетели. В Южной Осетии дизель «поднялся» до рекордной отметки в 66.50 рубля и стал дороже бензина АИ-95.

Рост цен было бы проще объяснять местному населению, если бы они вдруг не стали выше, чем в Северной Осетии. Именно в этом причина скандала.

После подписания соглашения с Россией о режиме торговли товарами, предполагающего, в том числе, беспошлинную квоту на ГСМ, цены на топливо в РЮО были стабильно ниже североосетинских примерно на четыре рубля за литр. Люди не понимают, как теперь солярка на юге могла оказаться на восемь рублей дороже, чем на севере? Это притом, что беспошлинные квоты на поставки ГСМ действуют, о чем вице-премьер, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев подробно рассказал депутатам парламента на встрече 11 сентября:

«Все ГСМ поступают к нам из России, формула ценообразования в самой республике не поменялась. Нефтепродукты, направляемые в республику, освобождаются от 20% НДС, акциза и таможенной пошлины. Далее при ввозе товарной партии предприниматель оплачивает 10% ввозного НДС в таможенные органы Южной Осетии. В условиях, когда цены на бензин резко взлетели, правительство Южной Осетии дало предпринимателям отсрочку на оплату налогов за август и сентябрь до первого квартала 2024 года».

То есть квоты действуют, налоги в Южной Осетии все еще существенно ниже, чем в России… Тогда за счет чего цены выше?

Оппозиционные сайты утверждают, будто история коррупционная, спекулятивная… Югоосетинские власти, создается впечатление, это объяснение устраивает, в противном случае, правительство могло бы отыскать хотя бы одного спикера, способного внятно разъяснить ситуацию.

Местные эксперты в коррупционную версию не верят. Они убеждены в банальной безалаберности местных чиновников, но при этом не могут объяснить, каким образом эти качества влияют на ценообразование.

Вторая часть бензинового скандала – закупка нефтебазы. Собственно, все и началось с того, что местные автолюбители заявили об ущемлениях со стороны нефтебазы. Единственная в республике государственная заправка отказывалась их обслуживать по старым ценам (старые ценники в пятьдесят два рубля за АИ-92 еще не поменяли) и отсылала на частные заправки, где цены уже кусались от шестидесяти рублей и выше. Нефтебаза заправляла только автомобили государственных учреждений по талонам.

Дзамболат Тадтаев так разъяснил эту ситуацию жителям республики:

«Нефтепродукты не отпускаются, потому что у нас идет предоплата по таким нефтепродуктам из государственных органов и предприятий, то есть свободного объема не бывает для того, чтобы дальше уже реализовать. Условно, когда нефтебаза завозит нефтепродукты, эти нефтепродукты бывают уже проданы, потому что за это госорганы оплачивают наперед и авансируют нефтебазу».

Местные эксперты считают это объяснение неполным. Раньше, подчеркивают они, нефтебаза закупалась не только для нужд государственных организаций, но с учетом потребностей внутреннего рынка. Бензин продавали всем, значит, и покупали его в больших количествах. Но если так, что помешало приобрести адекватные объемы на этот раз?

По утверждениям источников, нефтебаза в последний раз закупалась на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге уже после подъема цен. Соответственно, ее бюджета хватило на меньшее количество, отсюда и решение продавать его только госучреждениям. Надо сказать, объяснение тоже не исчерпывающее. Из него следует, что теперь нефтебаза из-за повышения цен покупает мало. Республика теперь будет потреблять топлива меньше? Или все-таки денег было взять неоткуда?

Если так, то это часть истории про бюджетный кризис – про дыру в восемьсот миллионов, образовавшуюся в середине года из-за спонтанного решения президента поднять зарплату силовикам и потратить кучу денег на поддержку убыточных ГУПов. С тех пор все деньги уходят на латание дыр – ничего не ремонтируется, не благоустраивается, а теперь еще и не заправляется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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