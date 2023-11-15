Власти Грузии прокомментировали пленение Россией грузинских бойцов

У Тбилиси нет возможности заниматься вопросом освобождения попавших в российский плен граждан Грузии, поскольку государство не является стороной конфликта, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«До сих пор, насколько я помню, у нас не было такого рода прецедента, и государство находится в сложном положении. Грузинское государство не может действовать (в этом случае) как в случае с военнопленным, поскольку оно не является стороной (конфликта)… С другой стороны, есть другие форматы, например Красный Крест, швейцарский формат, поскольку единственный посредник с оккупирующей стороной – посольство Швейцарии. Эти два основных формата существуют для того, чтобы Грузия заботилась о своих гражданах», – отметил Мдинарадзе.

Однако вызволением граждан Грузии из военного плена в данной ситуации должна заниматься Украина, заявляет председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«У нас такого ресурса нет. Вы помните заявления Байдена, Джонсона – они призывали своих граждан не отправляться на российско-украинскую войну добровольцами, потому что у соответствующей страны впоследствии не было бы ресурса работать над освобождением пленных, в случае такого развития ситуации».

Заявление о пленении российскими военными грузинских граждан распространило и министерство иностранных дел Грузии.

«Грузинская сторона будет использовать все доступные международные механизмы, в том числе Международную организацию Красного Креста и Швейцарскую Конфедерацию, как посредника между Грузией и Российской Федерацией, для защиты гарантированных Конституцией прав граждан Грузии», – сказано в заявлении.

Российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны России 14 ноября сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии — Георгия Чубитидзе и Георгия Гоглидзе.

Минобороны распространило видео допроса пленных. Утверждается, что они служили в иностранном легионе Вооруженных сил Украины.

Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтверждили два источника грузинской службы Радио Свобода и «Эха Кавказа».