В Украине двое грузинских бойцов попали в российский плен

Российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны России сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии — Георгия Чубитидзе и Георгия Гоглидзе.

Распространяется видео допроса пленных. Утверждается, что они служили в иностранном легионе Вооруженных сил Украины.

Георгий Гоглидзе на видео, возможно, читает текст, написанный на русском языке. В кадре можно заметить, что у него небольшая травма в области головы.

Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтверждают два источника грузинской службы Радио Свобода и «Эха Кавказа». Один из них говорит, что Чубитидзе и Гоглидзе попали в плен два дня назад.

В МИД Грузии сообщение пока не комментировали. Новость будет обновлена по мере поступления дополнительной информации.

Лидер воюющего в Украине «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили сказал грузинской службе Радио Свобода, что указанные лица не служили в его подразделении.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в открытых источниках не сообщалось о взятии в плен российскими военными граждан Грузии. В июне текущего года стало известно, что в украинский плен попал этнический грузин Нодар Бахтуридзе, воевавший на стороне России. Он заявил, что хочет вернуться в Грузию.