Комика Гарика Оганисяна вновь не пустили в Грузию

Российскому стендап-комику Гарику Оганисяну вновь отказали во въезде в Грузию. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

В ночь на 15 ноября комик пытался въехать в страну на поезде через сухопутную границу по паспорту Армении. Ему отказали во въезде «по иным причинам».

«Видимо, даже с армянским паспортом я – угроза национальной безопасности целой страны», — написал Оганисян.

У комика было запланировано выступление в тбилисском стендап-клубе Bukhari 17 ноября. Объединение комиков Comigration сообщило, что выступление отменено, передает Paper Kartuli.

Ранее Оганисян пытался попасть в Грузию в июле и сентябре 2022 года. Он рассказывал пограничникам о концертах в Тбилиси и Батуми, а также о контракте на квартиру, но всё равно получил отказ.