Несколько лет назад мы рассказывали о проекте по изданию сборников архивных материалов об истории Абхазии при поддержке Дирекции по вопросам политконсультирования Совета Европы и сотрудничестве с работниками архивов Грузии. Тогда в Национальной библиотеке Абхазии состоялась презентация изданного трехтомника «Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937-1938 гг.». Руководителем издания трехтомника с абхазской стороны был кандидат исторических наук, профессор Станислав Лакоба. И вот сейчас состоялась презентация еще ряда книг того же проекта, может быть, единственного сейчас, где успешно осуществляется сотрудничество абхазской и грузинской сторон.

Этот проект особенно важен с учетом того, что во время грузино-абхазской войны был сожжен Госархив Абхазии.

Презентация проходила в Сухуме в конференц-зале музея Боевой славы им. В.Г. Ардзинба. Руководителем всего проекта по-прежнему является представитель Дирекции по вопросам политконсультирования Совета Европы итальянка Анна Капелло. Директор проекта – Зураб Лакербая. Руководители данного этапа проекта – с абхазской стороны Астамур Тания и с грузинской стороны Омар Тушурашвили.

Историк, директор Сухумского музея денег Астамур Тания сказал на презентации:

«Есть тут материалы, посвященные деятельности церковных диссидентов. Абхазия была местом, куда массово стекались представители разных ветвей расколовшейся тогда Российской православной церкви, порой конкурирующих друг с другом. Здесь также представлены списки жителей тогдашней Абхазской АССР, которые были призваны в армию во время Второй мировой войны, с тридцать девятого по сорок пятый годы, списки погибших, раненых, попавших в плен. То есть, возможно, это первый сборник, где мы имеем полную картину относительно этого вопроса… Да, Дурипшский сход 31-го года. Материалы, связанные с периодом колхозного строительства в Абхазии, массовых выступлений абхазского народа. Благодаря оперативному вмешательству и отношению руководства Абхазии, Нестора Аполлоновича Лакоба, удалось избежать того, что в отношении собравшихся не допустили массового применения силы».

На презентации выступили представители Совета Европы Альбина Овчаренко и Анна Капелло. Анна, в частности, сказала о списках призванных из Абхазии во время Второй мировой войны:

«Наша информация о периоде относится к конкретным личностям. Она специализирована и датирована, что позволяет читателю следить за их судьбами. Надеемся, что это позволит некоторым из вас обнаружить фрагменты своей семейной истории».

Доктор исторических наук, профессор Георгий Анчабадзе, живущий и работающий в Тбилиси, сын известного абхазского историка Зураба Анчабадзе, отметил огромную важность для судеб Абхазии столетнего периода – второй половины девятнадцатого века и первой половины двадцатого века с его тремя массивами документов, нашедших отражение в презентуемых книгах:

«Три важнейших периода истории, во многом судьбоносных, которые во многом определили наше сегодняшнее бытие, – это столетний период, нашедший отражение в архивных материалах».

Общественный деятель Арда Инал-ипа, дочь другого известного абхазского историка Шалвы Инал-ипа, остановилась на значении осуществляемого проекта не только для Абхазии:

«Подобная работа не могла бы быть вне диалога между абхазскими учеными и сотрудниками архивов. И, в общем-то, это диалог, который вызывает много нареканий и в грузинском обществе, и в абхазском обществе. И мы понимаем, что это было очень сложно и непросто. Но я хотела бы подчеркнуть, что, когда мы являемся свидетелями таких трагических событий, как недавно в Карабахе, как современные события в зоне израильско-палестинского конфликта, мы видим, как везде происходит дегуманизация, расчеловечивание, можно сказать. Мне кажется, что в данном случае происходит какая-то цивилизованная работа с конфликтом. Мне кажется, в данном случае есть возможность продолжать, и не надо преуменьшать важность этого для всего мира. Если нам удастся, несмотря на наши противоречия, между нашими странами, Абхазией и Грузией, восполнять в таком диалоге информационную справедливость, это имело бы колоссальное значение».

Станислав Лакоба на презентации отметил:

«Очень многие помнят, например, о Дурипшском сходе. Говорили как бы тайком об этом. С документами знакомился Арвелод Эрастович (Куправа). Он всегда говорил, что там просматривал, делал какие-то выписки – в Тбилиси, в Институте марксизма-ленинизма, я помню. И показывал некоторые записи и в то же время говорил, что это невозможно опубликовать в наше время. И очень хорошо, что они увидели свет, эти документы и материалы. Хотя мнения могут быть разные, конечно. Но это история, от нее никуда не денешься. И я хотел бы сказать, что там прекрасные есть предисловия Гии Анчабадзе, очень хорошие статьи обобщающего характера Астамура Тания».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось со Станиславом Лакоба и попросило его дополнить свое мнение о продолжении проекта. Он сказал:

«Сейчас вышло по девятнадцатому веку три тома. Один том – о владетеле Михаиле. И два тома – по махаджирству 1867 года. Эти документы в основном специалистам известны. Вот для широкой публики – нет. Но там плюс в том, что они дают расшифровку документа, а потом – и его фотокопию. Потом, что там еще… «Долина, где нет советской власти» – это по поводу репрессий против Церкви в советской Абхазии в 1921-1941 годы. Четыре тома. Ну, это о диссидентах, так сказать, среди церковных деятелей в Абхазии. На Псху, в основном. Ну и, конечно, как мне показалось, наиболее такой весомый том – это Дурипшский сход 31-го года. Один том. Видишь, там много томов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях