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Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 25%, «Национальное движение» – 13%

Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись в эту субботу, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 25% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 13%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).

Согласно новому исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:

  • «Грузинская мечта» – 25%;
  • «Единое национальное движение» – 13%;
  • «За Грузию» (Георгий Гахария) – 4%;
  • «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе) – 3%;
  • «Гирчи» – 3%;
  • «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» (Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария) – 2%;
  • «Лело» – 2%;
  • Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
  • «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
  • «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%;
  • «Альянс патриотов» –1%;
  • «Сила народа» – 1%;
  • «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
  • «Европейская Грузия» – менее 1%;
  • Другие партии –1%;
  • Не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа, испорченный бюллетень – 40%.

Негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 40% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 29%, а на третьем – альянс «Гирчи-больше свобода» и «Дроа» (18%).

Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1200 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).

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