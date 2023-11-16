Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 25%, «Национальное движение» – 13%

Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись в эту субботу, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 25% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 13%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Согласно новому исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:
- «Грузинская мечта» – 25%;
- «Единое национальное движение» – 13%;
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 4%;
- «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе) – 3%;
- «Гирчи» – 3%;
- «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» (Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария) – 2%;
- «Лело» – 2%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%;
- «Альянс патриотов» –1%;
- «Сила народа» – 1%;
- «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
- «Европейская Грузия» – менее 1%;
- Другие партии –1%;
- Не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа, испорченный бюллетень – 40%.
Негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 40% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 29%, а на третьем – альянс «Гирчи-больше свобода» и «Дроа» (18%).
Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1200 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
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