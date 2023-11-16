Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 25%, «Национальное движение» – 13%

Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись в эту субботу, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 25% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 13%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).

Согласно новому исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:

«Грузинская мечта» – 25%;

«Единое национальное движение» – 13%;

«За Грузию» (Георгий Гахария) – 4%;

«Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе) – 3%;

«Гирчи» – 3%;

«Гирчи – больше свободы» и «Дроа» (Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария) – 2%;

«Лело» – 2%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;

«Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;

«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%;

«Альянс патриотов» –1%;

«Сила народа» – 1%;

«Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;

«Европейская Грузия» – менее 1%;

Другие партии –1%;

Не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа, испорченный бюллетень – 40%.

Негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 40% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 29%, а на третьем – альянс «Гирчи-больше свобода» и «Дроа» (18%).

Опрос проводился с 14 сентября по 14 октября 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1200 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).