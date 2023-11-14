В Грузии разгорелся скандал вокруг публикации новых политических рейтингов. По данным опроса компании Gorbi по заказу телекомпании Imedi, за правящую «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 55% , 20% – за единственную оппозиционную силу, которая, по опросам, сможет попасть в парламент, – союз «Нацдвижения» и «Стратегии Агмашенебели». В партии власти заявили, что претендуют на конституционное большинство. В оппозиции рейтинги сочли началом дезинформационной кампании.

Политические споры и даже скандалы, которые разгораются при каждой публикации политических рейтингов, давно стали в Грузии традицией. Депутат Бека Лилуашвили, представляющий партию «За Грузию», анонсировал публикацию правящей партией результатов исследования Gorbi (по заказу проправительственной телекомпании Imedi), обрушился на власти с обвинениями в дезинформации и напомнил, что в девяти полученных рекомендациях ЕС речь идет и о борьбе с дезинформацией, и о проведении справедливых парламентских выборов в 2024-м.

Причины возмущения Лилуашвили прояснились во второй половине дня. Более двух тысяч опрошенных с 30 сентября по 20 октября, отвечая на вопрос о своих предпочтениях, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, ответили следующим образом: 55% респондентов назвали «Грузинскую мечту», а 20% – «Единое национальное движение» и «Стратегию Агмашенебели», объединившиеся в Платформу победы. Судя по рейтингам остальных оппозиционных партии, они не набирают и 5%: «Гирчи – больше свободы», «Дроа!» и «Лело» – 4%; «Европейская Грузия» и «За Грузию» – 3%, «Альянс патриотов» и лейбористы – 2%; «Граждане» и «Гирчи» – 1%. Все остальные в сумме – 5%.

В соответствии с такими расчетами в будущем парламенте будут представлены только «Грузинская мечта» и «Нацдвижение», что рушит надежды оппозиции, гражданского сектора и самого президента Саломе Зурабишвили на победу проевропейской коалиции. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на этих ожиданиях сегодня решительно поставил крест:

«Оппозиция пусть пеняет на себя – дезинформационные кампании, попытки революции и так далее, все это в конечном итоге негативно отражается на ее рейтинге. В этой стране народу, обществу нужны спокойствие и мир. А не то, что предлагает им радикальная оппозиция».

Кобахидзе обратил внимание на то, что опрос был проведен до рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата Грузии на вхождение в ЕС, предположив, что сейчас эта поддержка будет гораздо выше. В связи с этим лидер партии власти смело заявил:

«По сегодняшним данным мы не только получаем большинство в парламенте, но можем претендовать и на сто мандатов».

Этих ста мандатов у «Мечты» сейчас нет, и потому она не смогла довести до конца процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Видимо, в правящей партии подумывают о том, чтобы исключить из Конституции разночтения, связанные с зарубежными визитами президента без согласия правительства.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе анонсировал конституционное большинство, которое, впрочем, трудно представить с учетом того, что его партия, оставшись второй раз у власти в 2016-м, до конца избирательного срока так и не смогла его сохранить. Да и с коалиционным правительством у «Мечты» неудачный опыт – в 2012-м, придя к власти в коалиции с несколькими оппозиционными партиями, она очень скоро рассорилась с ними и приняла бразды правления единолично:

«Никакого коалиционного правительства. Сколько бы ни старались наши противники, не получится манипулировать подтасованными исследованиями и общественным мнением. Я вам скажу и успокою: «Грузинская мечта – демократическая Грузия» на выборах в 2024-м к власти придет с конституционным большинством. Запомните мое слово», – твердил генсек Каладзе, исключив любое сотрудничество с оппозицией в выполнении девяти рекомендаций, необходимых для окончательного получения статуса кандидата в конце года, а потом для перехода на новый этап диалога о вступлении Грузии в ЕС.

Об этом напомнил правящей партии сегодня в ходе политических заявлений на парламентском заседании внефракционный депутат Армаз Ахвледиани:

«Наверное, самое подходящее время для того, чтобы представители власти, несмотря ни на что, смогли для выполнения этих девяти рекомендаций протянуть руку сотрудничества оппозиции. К сожалению, руководитель правящей партии (Каладзе) вышел и уже смог сделать так, чтобы это соглашение не состоялось».

Не только Каладзе выступил сегодня против оппозиции, большинство депутатов

из партии власти обвинили оппозицию и президента заодно в саботаже, в том, что в прошлом году Грузия не смогла получить статус кандидата. Некоторые из них сетовали, как лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, о том, как плохо, что в следующем парламенте придется иметь дело (точнее, не иметь) только с «Нацдвижением».

Альтернативу и правящей силе, и обществу с парламентской трибуны предложил депутат Герман Сабо из партии «Гирчи», которую власть не причисляет к радикальной оппозиции:

«Дорогая «Грузинская мечта», если вы хотите, чтобы нам предоставили статус кандидата через пять недель, необходимо продолжить работу для снижения избирательного барьера. Дорогие избиратели, если вы хотите, чтобы «Грузинская мечта» была смещена, обязательно поддержите ту партию, которая будет говорить по существу, а не ругать «Грузинскую мечту», которая предложит вам альтернативу, а не скажет, что мы будем лучше руководить, чем «Грузинская мечта». И оппозиции, и «Грузинской мечте» нужно выполнить свои домашние задания (от ЕС)».

Предложение Германа Сабо в «Грузинской мечте» отклонили. Там еще вчера заявили, что пятипроцентный барьер – тот демократический показатель, который должна суметь преодолеть уважающая себя политическая сила.

Лидер другой «однопроцентной», по данным Gorbi, партии «Мокалаке» Алеко Элисашвили обратил внимание на то, что политические рейтинги от оппозиционной ТВ «Формула» указывают на лидерство оппозиции, а социология проправительственной ТВ «Имеди» – правящей силы, и при этом стороны выражают недоверие «не своим» рейтингам.

На прежние рейтинги ТВ «Формула», проведенные Edison Research, ссылался, к слову, лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Это не исследование – это желания и сны Кобахидзе и Иванишвили».

Хабеишвили, ссылаясь также на будущие рейтинги Международного института республиканской партии IRI, с которыми политические партии уже ознакомились, представил совсем другой расклад:

«Математически все исследования показывают, что о «Русской мечте» и слышать не хотят в этой стране, от 60 до 65% людей не хотят эту русскую партию. Потому так важна сейчас перегруппировка сил в оппозиции – как это сделали мы, объединившись в Платформу победы, – «Национальное движение» и Стратегия Агмашенебели».

И хотя «Нацдвижение», акцентируя внимание на своих лидирующих в рамках оппозиции рейтингах, давно зазывает к себе небольшие партии, значительная часть парламентской оппозиции дистанцируется от этих приглашений. В партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» заявляют, что на выборы пойдут самостоятельно и преодолеют избирательный барьер. Ведь по другим опросам партия набирала от 6 до 10%, и депутат Михаил Даушвили констатирует:

«Это ведь не опрос, это набор пожеланий. С одной стороны, «Мечты», что у нее якобы 55%, а у «Нацдвижения» – 20%. Между тем поддержка как «Грузинской мечты», так и «Нацдвижения» самая низкая за последние 10 лет. Потому утверждения о том, что кто-то единолично сможет комплектовать правительство, – это просто попытка создания восприятий в обществе и больше ничего».

В партии Даушвили предпочитают говорить о коалиции по итогам выборов.

В оппозиционном «Лело», ссылаясь на прежние рейтинги, также считают, что в условиях справедливых выборов ни одна партия не сможет набрать 50%+1 голосов, необходимых для создания правительства. Потому депутат «Лело» Саломе Самадашвили рассчитывает, что ее партия вместе с другими маленькими партиями сможет прийти к власти в формате коалиции:

«Все исследования общественного мнения показывают, что 60-70% опрошенных желают видеть политические изменения. И этот настрой еще больше усилился после рекомендаций по статусу кандидата. Наше общество увидело, что существует реальный шанс на вхождение в ЕС, если сменим власть».

Между тем на фоне претензий власти на конституционное большинство у наблюдателей появились опасения, что «Грузинская мечта» для достижения этого 55%-ного показателя и сохранения власти пойдет на прямые подтасовки, к чему уже начала готовиться загодя.

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