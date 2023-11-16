Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Калифорнии

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в среду первую за последний год встречу, которая продолажалась четыре часа. Байден приветствовал китайского лидера в поместье Филоли, в 48 километрах к югу от Сан-Франциско.

Открывая встречу, президент Байден обратился к лидеру Китая: «Чрезвычайно важно, чтобы мы однозначно понимали друг друга, чтобы не было места неверным представлениям и недопониманию. Мы должны сделать так, чтобы соперничество не обернулось конфликтом». «Планета Земля достаточно велика, чтобы преуспеть двум державам, — заявил Си Цзиньпин. — Я твердо верю в многообещающее будущее двусторнних отношений».

Комментируя итоги встречи во время пресс-конференции, президент Байден назвал переговоры «наиболее конструктивными и продуктивными». По его словам, два лидера договорились о мерах по контролю над фентанилом, искусственным наркотиком, производимым в Китае и нелегально поставляемым в Соединенные Штаты, жертвой которого стали тысячи американцев. Он также объявил о готовности обеих сторон возобновить контакты и восстановить каналы связи между военными ведомствами двух стран. Джо Байден сказал, что он в разговоре с Си Цзиньпином обсудил российское вторжение в Украину, ситуацию вокруг Тайваня и войну Израиля с ХАМАС.

Несмотря на заявления о готовности к сотрудничеству, президент Байден в ответ на вопрос репортера подтвердил, что он не изменил своего мнения и продолжает считать главу Китая диктатором.

Оба политика после переговоров примут участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.