Большинство опрошенных (73%) Международным республиканским институтом США (IRI) считает, что граждане России не должны иметь права въезжать в Грузию без визы, регистрировать бизнес и покупать недвижимость в стране.

77% считают Россию главной политической угрозой для Грузии, 69% – главной экономической угрозой. На втором месте Турция (политическая угроза – 12%, экономическая – 11%).

Поддерживают диалог с Россией 57% («полностью» – 33%, «скорее поддерживают» – 24%); против — 40% («категорически против» – 33%, «скорее не поддерживают» – 7%); не знают — 5%.

Важнейший политический партнер для Грузии – Евросоюз, считает 51% опрошенных, 32% назвали США, 19% – Азербайджан, 17% – Украину, 16% – Турцию, по 9% – Армению, Россию и Великобританию (можно было выбрать несколько вариантов).

Отвечая на вопрос о россиянах, прибывших в Грузию после начала войны в Украине, 43% выбрали вариант : «Граждан России не следует пускать в Грузию, пока они не вернут наши оккупированные территории». По 23% ответили: «Мы толерантны к ним, потому что они необходимы для нашей экономики», «Мы бы предпочли, чтобы они ушли». 9% ответили: «Мы их очень приветствуем в Грузии».

Вступление Грузии в Евросоюз поддерживают 73% опрошенных, в НАТО – 65%.