В парламент Грузии попадут лишь две партии — лидер «Мечты»

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли правящая партии понизить проходной барьер на предстоящих в 2024 году парламентских выборах? Кобахидзе утверждает, что это не имеет значения, поскольку парламент Грузии всё равно не станет многопартийным:

«Формально будут они разбиты или вместе, неважно, поскольку – это коллективное «Национальное движение», одна политическая партия, потому, какой бы барьер не был, всё равно в парламент попадут два субъекта, то есть «Грузинская мечта» и коллективное «Национальное движение». К сожалению, это реальность… Будет ли у нас 113 голосов или нет, это отдельная тема, но я уверен, что в следующем парламенте мы получим гораздо больше мандатов, чем у нас есть сегодня».

Председатель партии власти также прокомментировал последний опрос, проведенный Международным республиканским институтом США (IRI), согласно которому, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись в эту субботу, «Грузинская мечта» получила бы 25% голосов.

«Эти организации не доверяют даже сами себе, столько раз их прогнозы не соответствовали результатам выборов. Можете вспомнить исследования, опубликованные в прошлом, какие исследования публиковал IRI, NDI, какие исследования обнародовали конкретные телеканалы, из этого общественность может сделать выводы о том, как лучше делать прогнозы и какие исследования больше соответствовали тем результатам, которые были отражены во время выборов. Вот моя рекомендация – вспомните, кто в прошлом лгал грузинскому обществу, а кто нет», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Международный республиканский институт США (IRI) опубликовали итоги опроса проведенного в Грузии, согласно которому «Грузинскую мечту» поддерживают 25% населения, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – получила 13% голосов.