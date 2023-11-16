Парламент Грузии лишил Давида Сергеенко депутатского мандата

Депутатские полномочия вице-спикера парламента, члена партии «Грузинская мечта» Давида Сергеенко прекращены. Соответствующее решение было поддержано 78 голосами депутатов, двое выступили против.

Несколькими часами ранее Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии поддержал вопрос о досрочном прекращении депутатского мандата Сергеенко.

Как отметил на заседании комитета председатель комитета Ираклий Кадагишвили, Сергеенко обратился к комитету письменно с соответствующим заявлением.

5 сентября парламент уже обсуждал вопрос о прекращении депутатских полномочий Сергеенко. Однако парламентское большинство сохранило мажоритарию депутатские полномочия. Причиной постановки вопроса о депутатских полномочиях Сергеенко стали его пропуски — более половины заседаний депутат пропустил без уважительных причин.

Давид Сергеенко был в числе тех депутатов, которые воздержались от поддержки законопроекта «об иноагентах» в Грузии в марте текущего года.